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台股千點震盪外資賣超57億元 調節彰銀3.7萬張居冠
台股今天震盪逾千點，收盤下跌25.75點，外資賣超新台幣57.32億元，其中賣超彰銀3萬7600張居冠、臺企銀3萬317張居次，台中銀2萬9219張排第3。
台股今天下跌25.75點，收在43360.66點，投信買超252.7億元，自營商賣超194.29億元、外資及陸資賣超57.32億元，三大法人合計買超1.09億元。
外資賣超前10名依序為彰銀、臺企銀、台中銀、中纖、第一金、寶成、日月光投控、台積電、兆豐金、台泥。
外資買超前10名依序為元大台灣50反1（00632R）、主動復華未來50（00991A）、主動統一升級50（00403A）、光寶科、主動統一台股增長（00981A）、南亞科、凱基台灣TOP50（009816）、緯創、統一、群益台灣精選高息（00919）。
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