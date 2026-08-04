台股千點震盪外資賣超57億元 調節彰銀3.7萬張居冠

白海豚颱風逼近日本，正值暑假旅遊旺季，也使多家產險公司陸續調整海外旅遊不便險承保措施。根據各公司官網及網路投保系統公告，目前已有泰安產險、國泰產險、富邦產險、新安東京海上、兆豐保險、旺旺友聯及和泰產險等7家業者，暫停受理特定期間前往日本的海外旅遊不便險或旅遊綜合保險新投保案件，以降低颱風造成的大量理賠風險。

2026-08-04 12:18