股匯同步整理 新台幣連2貶收32.447元

市場審慎觀望美伊和談進展，並等待本週美國就業數據揭曉，股匯市同步陷入整理，台股收盤小跌，新台幣兌美元收在32.447元，微貶0.9分，匯價連2黑，台北及元太外匯市場總成交金額量縮至24.7億美元。

台股今天開低震盪，一度下跌近500點，最低至42895.81點，中小型股表現活潑，維繫人氣，加權指數終場收在43360.66點，跌25.75點。

台股7月歷經劇烈震盪，如今尚未擺脫盤整格局，外資今天再度小幅賣超台股新台幣57.32億元，呈現連2賣，在匯市則雙向操作，缺乏明確方向。

新台幣兌美元今天以32.46元開盤後，隨台股反彈、外資匯入，匯價震盪翻揚，最高升抵32.4元，但午後轉貶且跌幅擴大，最低觸及32.495元。

外匯交易員直言，7月下旬亞股全面倒地，拖累匯率跟著重挫，近幾日雖有反彈，整體而言，尚未脫離震盪整理格局；新台幣匯市主要由資金面主導，而美伊和談消息反覆，加上本週將公布美國就業數據，投資人屏息以待，將據以推測對聯準會貨幣政策的影響，導致市場觀望氛圍轉濃。

央行統計主要貨幣變動，市場持續觀望美伊談判進展，美元指數站回100之上，今天上漲0.19%，主要亞幣多走弱，新台幣微跌0.03%，韓元貶值0.33%，日圓先前因美日聯手干預後一度大漲，今天回落、貶值0.65%，人民幣相對穩健，升值0.03%。