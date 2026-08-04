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強化四貸同堂資訊揭露 銀行局和證期局推兩大新制

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
強化四貸同堂資訊揭露，銀行局和證期局動起來，兩大新制分別力拚十月和九月底上路。聯合報系資料照
強化四貸同堂資訊揭露，銀行局和證期局動起來，兩大新制分別力拚十月和九月底上路。聯合報系資料照

金管會強化監控，將要求理財周轉金申報最快10月上路。銀行局副局長王允中指出，由於銀行系統要配合調整，因此，最快會是10月申報9月的資料，金額的統計來源，將包括理財型房貸、信貸、股票質押融資、其他的周轉金貸款等四大類的借款。

此外，證期局副局長黃仲豪也指出，證期局正計畫以「儀表板」方式，強化更多信用交易融資的揭露，包括了信用交易、融資餘額、維持率、借券賣出占比等，都會在揭露在儀表板的範圍，證期局也將力拚最快可在9月底增加資訊的揭露。

王允中指出，銀行局原本就有周轉金的申報資料統計，但現行是和企業合在一起，較沒有作個人理財的用途別來區分，因此這次請銀行來申報這個部分，了解周轉金裡面用於投資理財的有多少，但他也說明，這個金額統計除了股票，也將包括保單、衍生性商品等金額的統計在內。

證期局也將責成證交所，進行信用交易融資的更多資訊揭露。對於信用交易融資，黃仲豪指出，金管會對資本市場的管理以公開、安全、透明為原則，因此，只要對投資大眾判斷有關的重要訊息，都會要求證交所提供這些資訊給民眾作參考，並已額外責成證交所搜集更多資訊，例如，設計儀表板等方式，讓民眾可得到更多資訊，尤其對於日前的CMoney原本的某些資訊突然被下架的『蓋牌』爭議，外界聯想與金管會有關，對此黃仲豪則強調，「不會蓋牌，只會亮牌！」他說，信用交易、融資餘額、維持率、借券賣出占比等，都會在揭露在儀表板的範圍，證期局也將力拚最快可在9月底增加資訊的揭露。

王允中說，會在周轉金項下來揭露個人的部分，為此銀行必須詢問客戶的資金用途是否與周轉金有關，而且不論是有擔保或是無擔保，都會涵蓋在要申報的範圍之內，包括理財型房貸、信貸、股票質押融資、其他的周轉金貸款等四大類的借款，都會被要求在揭露範圍之內。而所謂的「 其他類借款」，銀行局舉例，像是企業員工的認購股票的專案借款，或是個人企業主，例如個人工作室、網紅這類的營運周轉金，都屬「其他」類型借款。

對於要求銀行新揭露理財周轉金的借款，王允中指出，這也是曝險監控的一種方式，了解到底民眾拿多少錢去理財，至於觀察是否異常，可以從未來申報之後統計數據的變化來觀察。

金管會 四貸同堂 銀行

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