AIA友邦人壽「東部倍力計畫」獲保險信望愛獎肯定 打造運動平權新典範

友邦人壽以長期推動偏鄉運動平權的「AIA東部倍力計畫」，榮獲2026年保險信望愛獎「最佳社會責任獎」優選肯定。該計畫自2019年推動至今，以足球為媒介，透過導入國際級足球教育資源、建立在地教練培育機制及打造海外交流機會，為東部偏鄉足球青少搭建連結世界的橋樑。不同於傳統企業贊助多以捐款或物資支持為主，友邦人壽選擇以「賦能」取代一次性的資源挹注，透過系統化的培育機制，協助孩子突破資源限制、拓展國際視野，展現企業運用核心優勢，持續創造長期社會影響力的實踐成果。

友邦人壽總經理侯文成表示，「『AIA東部倍力計畫』不只是培養足球人才，更希望透過運動建立孩子的自信與韌性，幫助他們看見更大的世界，擁有更多人生選擇權。我們主動跨越地理隔閡，確保東部青少球員能獲得與都會區同等、甚至更優質的足球培育機會，親身體驗國際級訓練環境，擴展視野、建立信心，讓孩子們真正看到足球作為未來發展的可能性，這也是友邦人壽持續實踐『健康長久好生活』品牌承諾的重要方式。」

AIA保險集團為英超熱刺足球俱樂部（Tottenham Hotspur）全球合作夥伴，友邦人壽引進集團資源，將國際級足球訓練體系帶進台灣東部。除了每年邀請熱刺國際發展教練來台指導外，2025年更達成重要里程碑，從72位東部國中足球員中遴選出24位菁英，全額贊助前往泰國蘇美島專業訓練營進行海外移地訓練。這不僅是「AIA東部倍力計畫」首次帶領孩子前往海外，接受國際級足球培訓，更打破偏鄉青少年參與國際交流的經濟門檻，讓能力與努力成為爭取機會的關鍵。

除了培育球員，友邦人壽更重視影響力的長期延續，持續投入國內足球教練培力，將國際級訓練理念與專業方法扎根校園，協助建立在地教學能量。近年來，多位在地教練主動表達參與進階教練教育課程與專業認證的意願，顯示「AIA東部倍力計畫」已逐步形成知識傳承與人才培育的良性循環，讓國際資源得以持續深耕在地、擴大影響力。

友邦人壽表示，此次榮獲保險信望愛獎的肯定，不僅是對企業社會責任實踐成果的認可，更是對所有參與學校、教練、球員及合作夥伴共同努力的肯定。未來將持續深化「AIA東部倍力計畫」，為更多偏鄉青少年創造接軌世界的機會，擴大運動平權與社會影響力。