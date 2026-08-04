保誠人壽攜彰銀首賣「翔安滿利終身壽險」 提供終身空中大眾運輸保障

保誠人壽4日宣布攜手彰化銀行（2801）推出獨家首賣商品「保誠人壽翔安滿利終身壽險（定期給付型）」，本商品為繳費五年即可享有終身保障的台幣英式分紅終身壽險，以財富累積與資產傳承為核心訴求。除延續保誠人壽英式分紅機制優勢外，加入終身「空中大眾運輸意外傷害身故保險金」保障。相較於市場上同類型商品多以保額比例計算特殊意外給付，本商品採用區間定額給付設計，依不同基本保額區間提供固定保障額度，最高可提供新台幣3,000萬元終身空中大眾運輸意外傷害身故保險金，讓客戶在追求資產穩健增值的同時，也能獲得更具保障力的風險防護。

保誠人壽長期深耕分紅保單市場，過去13年所銷售的分紅保單皆達到中分紅以上水準，憑藉穩健經營、分紅管理經驗與對客戶需求的理解，持續推出兼具保障、資產累積與傳承功能的分紅保單。這次與彰化銀行首賣的「保誠人壽翔安滿利終身壽險（定期給付型）」，繳費5年即可享有終身保障，透過英式分紅機制，將紅利併入保額滾存，讓保戶在對抗通膨的同時，也能實現資產長期穩健累積的目標。

對於經常往返海外的商務人士、重視家庭責任的企業主，或希望及早為下一代預作安排的高資產家庭而言，本商品不僅提供終身壽險保障，額外提供終身「空中大眾運輸意外傷害身故保險金」保障，更可透過保險金分期給付安排，事先約定欲分期給付之「指定保險金」，保誠人壽會按照約定的給付期間，將指定的保險金分期給付給受益人，協助保戶兼顧風險防護、財富保存與資產傳承需求，成為中長期財務規劃中更具彈性的配置工具。

保單結合終身空中大眾運輸意外保障的綜合分紅險採「區間定額給付」，基本保額 30萬（含）~360萬（不含） ，給付定額新台幣1,000萬元。基本保額360萬（含）~720萬（不含） ，給付定額新台幣2,000萬元。基本保額 720萬（含）以上 ，給付定額新台幣3,000萬元。

以40歲賴先生為例，身為企業主管，因商務需求經常往返海內外，除了希望透過穩健的財務規劃累積資產外，也期望及早為家人預先做好保障與未來資產傳承安排，因此選擇投保「保誠人壽翔安滿利終身壽險（定期給付型）」。賴先生投保基本保險金額新台幣9,465,290元，折扣後年繳保費為新台幣150萬元，繳費5年，即可享有終身壽險保障，以及終身的「空中大眾運輸意外傷害身故保險金」保障。若以假設中分紅情境為例，若賴先生於保險年齡89歲時身故，其受益人可領取新台幣23,838,796元之身故保險金及分紅保額，兼顧保障與資產傳承需求；另因其投保保額達720萬元（含）以上級距，若因搭乘空中大眾運輸工具發生意外事故致身故，其受益人另可領取定額新台幣3,000萬元之「空中大眾運輸意外傷害身故保險金」，進一步提高保障額度。保戶亦可選擇保險金分期給付，預先約定指定保險金之給付期間，由保誠人壽依約定之給付期間定期給付予受益人，讓資產傳承安排更具保障與彈性，提供受益人更穩定的財務支持。

保誠人壽秉持「以客為本」的精神，持續在台灣推動分紅保單，專注探索人生各個時期，真正從保戶角度出發。此次再度與彰化銀行攜手，期望成為客戶值得信賴的人生夥伴，持續實踐「保障每個人生，誠就每個未來」的企業宗旨。