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金管會同意 台新與新光銀行於明年元旦二合一

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今宣布同意台新新光金控旗下的台新銀與新光銀行合併，合併後存續主體為台新銀行，將暫定合併基準日為116年1月1日。圖／台新新光金提供
金管會今宣布同意台新新光金控旗下的台新銀與新光銀行合併，合併後存續主體為台新銀行，將暫定合併基準日為116年1月1日。圖／台新新光金提供

金管會今日宣布同意台新新光金控旗下的台新銀與新光銀行合併，合併後存續主體為台新銀行，將暫定合併基準日為116年1月1日。

銀行局副局長王允中指出，已請銀行公會作出指引，包括事前規畫，事中督導機制，以及事後的緊急應變，要求兩家銀行參照指引進行，金管會也將密切關注系統整合的情況。

王允中也說，台新銀行的資產大約3.2兆、新光銀行1.4兆，合併之後資產4.6兆，兩家銀行的市占原本各為12名及17名，合併之後在銀行的市占排名將晉級至第七名。目前新光銀行國內有103家分行，台新有101家，合併之後有204家，家數為本國銀行第二名，僅次於合庫。

由於先前元富證券與台新證券合併，曾因為系統整合出狀況導致當機頻傳造成客戶投資爭議，如今也令外界關注兩家銀行合併的系統穩定問題，王允中強調，基於銀行業務不能中斷，即使系統出問題，也必須在2小時之內透過備援系統等方式恢復服務提供。

金管會 台新新光金控 台新

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