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集保優化複委託保管交割流程 研議介接美國DTCC公司行動資料

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
集保結算所董事長林丙輝（右）率團拜會美國證券集中保管結算公司與CEO Mr. Frank La Salla共同就美股24小時、每周5日結算服務、交割安全、公司行動(Corporate Actions)等議題進行交流。圖／集保提供
集保結算所董事長林丙輝（右）率團拜會美國證券集中保管結算公司與CEO Mr. Frank La Salla共同就美股24小時、每周5日結算服務、交割安全、公司行動(Corporate Actions)等議題進行交流。圖／集保提供

美國證券集中保管結算公司（DTCC）自6月28日起，已將結算交割服務延長為每周5日、每日24小時運作。因應美股交易時間延長及T+1交割制度，台灣集保結算所表示，將持續與國內證券商及境外保管銀行共同檢視並優化相關流程，並規劃與DTCC深化合作，取得美國市場第一手最新訊息，掌握美國後台基礎設施的最新發展，進一步提升複委託保管交割作業效率。

DTCC表示，24/5結算服務可讓亞洲時段產生的隔夜成交，縮短成交後納入集中結算保證（CCP）的時間。透過提早掌握交易、擴大淨額處理及導入集中交易對手保障，可降低對手方風險，並提升隔夜交易的透明度及市場韌性。

集保結算所董事長林丙輝指出，隨著美股交易時間延長為每日23小時，加上T+1交割制度，成交後對帳、資金調度、帳務日結以及影響次日交易的公司行動處理等作業時間大幅縮短。延長交易真正的關鍵，不僅在於增加投資人的交易時段，更要確保成交後的結算、交割、保管及帳務處理能夠安全銜接。

目前美股交易所朝23小時、每周5日交易發展，DTCC結算服務亦進入24小時、每周5日運作，但證券與款項交割仍維持T+1周期及既有截止時間。對台灣複委託證券商而言，除確認前端能否下單外，更須掌握美國上手證券商的交易日切換、晚到交易、交割檔案及例外處理方式。

DTCC目前正推動發行人公告數位化，規劃由發行人透過標準化管道提交公司行動資料，並將既有PDF文件及自由文字內容轉換為機器可讀的結構化欄位，以減少市場機構重複解讀及反覆查證。

林丙輝表示，集保結算所規劃與DTCC深化合作，直接取得DTCC公司行動資料，目的不只是改善單一機構的作業，而是將美國市場的結算交割及資料服務能力，轉化為整個台灣複委託市場可以共同運用的基礎設施。

為掌握美國市場最新制度及後台基礎設施發展，集保結算所董事長林丙輝7月28日率團，偕同富邦證券、永豐金證券等國內主要複委託證券商拜會DTCC，並與執行長Frank La Salla及資產服務、數位資產等相關團隊，就美股24小時、每周5日結算服務、交割安全、公司行動等議題進行交流。

美國 集保結算所 證券商

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