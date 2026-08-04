快訊

偉訓代子公司力韡 公告辦理停業及向法院聲請破產宣告

幸運兒是你嗎？5-6月統一發票中獎清冊出爐 他花10元外送費爽抱回千萬

苦茶油風波擴大 嘉檢協北檢搜索源春製油廠等17處、7人到案

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會宣布二階段開放虛擬資產移轉 10月先開境內移轉

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布二階段開放虛擬資產移轉 今年十月先開境內移轉 明年底開放跨境移轉。聯合報系資料照
金管會宣布二階段開放虛擬資產移轉 今年十月先開境內移轉 明年底開放跨境移轉。聯合報系資料照

虛擬資產匯款規則終於要上路。金管會今日指出，在與VASP公會多次討論並取得共識後，規劃採分階段方式實施 Travel Rule（轉帳規則），第一階段先行適用於境內 VASP 間移轉（移轉類似匯款概念），預計115年10月施行，第二階段再擴及至境內與境外 VASP 間移轉，預計116年年底施行。

金管會於114年9月22日公布完成洗錢防制登記的虛擬資產服務商（VASP）名單後，即持續與VASP公會研商 Travel Rule 推動事宜。其中，除了民眾開虛幣帳戶時要作「實名制」之外，包括用虛幣匯款時也必須要揭露身份，亦即類似於實名制的處理，而且若金額較高，超過3萬元的話，還得再增加對生日與住所的揭露。

證期局副局長黃仲豪說明，證期局已盤點全球目前有109個國家，已有83%完成 Travel Rule的立法，確實有在執行的占比有40%，歐盟、日本、韓國、美國則都已完成立法且實施。

為符合國際規範，金管會參考 FATF 修正後第十六項建議及其註釋內容，配合研擬修正本辦法，並將於近期辦理法規預告，修正重點包括：

一、增定「上限強化型」資訊蒐集機制：VASP 不論移轉價值多寡，均應實施Travel Rule，但於移轉價值逾台幣3萬元時，應依轉出人及接收人的身分屬自然人或法人，分別取得額外資訊，如：轉出人為自然人者，應額外取得其出生日期及住所地地址；如為法人者，則應額外取得其官方辨識編號及設立登記地地址，以強化交易可追溯性及洗錢防制監理措施。

二、新增接收方（VASP）應核對接收人（客戶）資訊的義務：VASP於擔任虛擬資產移轉的接收方，且移轉價值逾3萬元時，應就轉出方所提供的接收人資訊，與其所持有的客戶資訊進行核對，以強化資訊正確性及風險控管機制，亦即，核對的責任在於接收方，轉出方則有提供資料的義務。

三、新增本條適用範圍及期程訂定：考量國內外VASP間系統介接及實務運作調整等作業尚需一定時間，因此增訂適用範圍及施行期程相關規定，以利分階段推動。

金管會 資產 洗錢防制

延伸閱讀

證交所「注意、處置股」新制8月10日上路！處置天數縮短、撮合改2分鐘

資訊透明讓投資更踏實 理性評估ETF收益結構與產品特質

證交所宣布調整處置新機制！天數減半、撮合改2分鐘 8月10日上路

亞資中心一週年新契機 北富銀打造高資產客群財富整合新典範

相關新聞

金管會同意 台新與新光銀行於明年元旦二合一

金管會今日宣布同意台新新光金控旗下的台新銀與新光銀行合併，合併後存續主體為台新銀行，將暫定合併基準日為116年1月1日。

強化四貸同堂資訊揭露 銀行局和證期局推兩大新制

金管會強化監控，將要求理財周轉金申報最快10月上路。銀行局副局長王允中指出，由於銀行系統要配合調整，因此，最快會是10月申報9月的資料，金額的統計來源，將包括理財型房貸、信貸、股票質押融資、其他的周轉金貸款等四大類的借款。

金管會宣布二階段開放虛擬資產移轉 10月先開境內移轉

虛擬資產匯款規則終於要上路。金管會今日指出，在與VASP公會多次討論並取得共識後，規劃採分階段方式實施 Travel Rule（轉帳規則），第一階段先行適用於境內 VASP 間移轉（移轉類似匯款概念），預計115年10月施行，第二階段再擴及至境內與境外 VASP 間移轉，預計116年年底施行。

影／「四貸同堂」信用風險升高 陳冲呼籲政府主持整合聯合徵信平台

新世代金融基金會董事長陳冲上午出席新世代金融傳播獎頒獎典禮，會後受訪表示應成立新的聯合徵信平台，至少副院長級來主持整合。

白海豚颱風攪局暑假日本行 7家產險暫停受理部分旅遊不便險投保

白海豚颱風逼近日本，正值暑假旅遊旺季，也使多家產險公司陸續調整海外旅遊不便險承保措施。根據各公司官網及網路投保系統公告，目前已有泰安產險、國泰產險、富邦產險、新安東京海上、兆豐保險、旺旺友聯及和泰產險等7家業者，暫停受理特定期間前往日本的海外旅遊不便險或旅遊綜合保險新投保案件，以降低颱風造成的大量理賠風險。

萬事達卡調查：近7成民眾每周至少用一次AI助理

在AI時代下，不管搜尋資訊、處理文書或是進行購物決策，消費者已漸漸習慣使用AI協助完成任務。根據萬事達卡《2026台灣民眾AI使用消費習慣調查》顯示，近7成台灣民眾至少每周使用一次AI助理，最常使用的AI為ChatGPT與Gemini，近6成民眾準備好讓AI擔任「購物管家」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。