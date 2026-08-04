金管會宣布二階段開放虛擬資產移轉 10月先開境內移轉

虛擬資產匯款規則終於要上路。金管會今日指出，在與VASP公會多次討論並取得共識後，規劃採分階段方式實施 Travel Rule（轉帳規則），第一階段先行適用於境內 VASP 間移轉（移轉類似匯款概念），預計115年10月施行，第二階段再擴及至境內與境外 VASP 間移轉，預計116年年底施行。

金管會於114年9月22日公布完成洗錢防制登記的虛擬資產服務商（VASP）名單後，即持續與VASP公會研商 Travel Rule 推動事宜。其中，除了民眾開虛幣帳戶時要作「實名制」之外，包括用虛幣匯款時也必須要揭露身份，亦即類似於實名制的處理，而且若金額較高，超過3萬元的話，還得再增加對生日與住所的揭露。

證期局副局長黃仲豪說明，證期局已盤點全球目前有109個國家，已有83%完成 Travel Rule的立法，確實有在執行的占比有40%，歐盟、日本、韓國、美國則都已完成立法且實施。

為符合國際規範，金管會參考 FATF 修正後第十六項建議及其註釋內容，配合研擬修正本辦法，並將於近期辦理法規預告，修正重點包括：

一、增定「上限強化型」資訊蒐集機制：VASP 不論移轉價值多寡，均應實施Travel Rule，但於移轉價值逾台幣3萬元時，應依轉出人及接收人的身分屬自然人或法人，分別取得額外資訊，如：轉出人為自然人者，應額外取得其出生日期及住所地地址；如為法人者，則應額外取得其官方辨識編號及設立登記地地址，以強化交易可追溯性及洗錢防制監理措施。

二、新增接收方（VASP）應核對接收人（客戶）資訊的義務：VASP於擔任虛擬資產移轉的接收方，且移轉價值逾3萬元時，應就轉出方所提供的接收人資訊，與其所持有的客戶資訊進行核對，以強化資訊正確性及風險控管機制，亦即，核對的責任在於接收方，轉出方則有提供資料的義務。

三、新增本條適用範圍及期程訂定：考量國內外VASP間系統介接及實務運作調整等作業尚需一定時間，因此增訂適用範圍及施行期程相關規定，以利分階段推動。