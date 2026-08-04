玉山證券App股投資再升級 掌握個股盤後資訊、分析企業體質

玉山證券「A+行動下單」App推出「美股盤後資訊」服務，以「市場預估EPS」與「股利分析」兩大特色功能，協助投資人提升自主研究的便利性，掌握市場動態變化，進而掌握企業體質，滿足投資人在美股標的從資訊到分析判斷一站式需求。

美股為國內投資人布局全球資產的重要市場，於美股財報公布時，市場關注的焦點除股價波動外，更聚焦企業獲利是否符合預期、營收成長動能的延續，以及AI與雲端等投資效益。透過玉山證券「A+行動下單」App的美股盤後資訊服務，投資人可取得美股資訊，整合企業的EPS財務資料，並提供重要的觀察指標「市場預估EPS」，快速且有效的得知企業財報和市場預期變化。

此外，美股盤後資訊中的「股利分析」功能，以視覺化方式呈現五大財務指標，分別為具備穩定創造獲利的「收益力」、短期資金調度的「償債力」、有效運用資產與資源創造營收的「經營力」、企業財務結構是否具備承受市場風險的「安定力」、以及企業持續擴張所展現的「成長力」。投資人可交叉觀察五大面向，更有效率地比較企業的財務表現與成長潛力。