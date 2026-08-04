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大學生暑假「豐」開戶 永豐金證券新戶年增近三倍

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

接近α世代的「年輕Z世代」，越來越懂得善用暑假研讀理財知識，並運用券商數位工具投資，帶動暑期開戶熱潮。永豐金證券內部統計發現，連年出現暑期開戶熱，今年6月大學生新戶更出現爆發成長、年增近三倍，7月相比去年同期亦維持翻倍增長之勢。

這股「大學生投資潮」，顯示暑假踏出投資第一步、打造「兼顧現金流與複利成長的第一桶金」，成為許多大學生人生中最重要的第一堂金融素養課。

永豐金證券發布首次暑期校園調查報告，透過近半年多場金融教育大學講座，蒐集現場數百份大學生問券。調查發現，雖然「全民瘋台股」，但仍有四成尚未開立證券戶。高達44%表示「擔心賠掉本金、猶豫不敢進場，擔憂投資知識不足」；36%因不清楚開戶流程，甚至誤以為開立證券戶必須申辦同金控的銀行帳戶，因而打消投資念頭。

為解決年輕人「誤認證券戶須綁定指定銀行」困擾，永豐金證券率先推出「資金管理帳戶」，支援高達26家銀行綁定。永豐金證券解釋，此服務等於券商幫你開了一個專屬的資金管理虛擬帳號，學生只需綁定平時在用的任一銀行帳戶，之後股票交易扣款與收錢（出入金）皆透過這個虛擬帳號處理，省去多開一個銀行帳戶的麻煩。

如果學子們想享有「交割款自動補」，可開啟「自動授權代扣」功能，當「台股T+2日交割款、申購抽籤」款項不足時，會自動由約定之銀行帳戶，將不足之交割款金額轉入資金管理帳戶，多一步免怕忘記匯入交割款。

永豐金證券善盡大型券商社會責任，積極推動普惠金融，鼓勵年輕人利用行動投資平台「大戶投APP」的完善台股智能服務，精準掌握盤前、盤中、盤後投資決策：第一、盤前－AI市場輿情：每日提供新聞摘要與熱度分析，除了濃縮數十大新聞源，日日抓重點，還能簡易透過紅綠燈條比例，判斷市場情緒處於樂觀、中立或謹慎。

第二、盤中－台股七大智慧單：為解決學生上課或考試無法及時盯盤的痛點，提供如停損停利單的預約下單服務智慧功能。只需預先設定觸發價位，系統即可自動監控並送出委託單。

第三、盤後－永豐投顧個股五力評析：五角圖將競爭力、獲利能力、估值、籌碼與技術面及風險等五大核心指標圖像化呈現，並與同業平均表現比較，投資新手也能輕鬆做功課。

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