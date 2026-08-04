快訊

新冠單周新增62重症、就診暴增74.8%創新高 PQ.16.1.1成主流株

紅葉蛋糕插旗台中社群瘋議！店租曝光「一坪只900元」

台美罕見公開軍事合作 華爾街日報：向中國釋1訊息 對台安撫疑美聲浪

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「四貸同堂」信用風險升高 陳冲呼籲政府主持整合聯合徵信平台

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
新世代金融基金會董事長陳冲（中）上午出席新世代金融傳播獎頒獎典禮，會後受訪呼籲至少副院長級來主持整合成立新的聯合徵信平台，現在聯合徵信中心裡面的資料其實已經不太夠了。記者蘇健忠／攝影
新世代金融基金會董事長陳冲（中）上午出席新世代金融傳播獎頒獎典禮，會後受訪呼籲至少副院長級來主持整合成立新的聯合徵信平台，現在聯合徵信中心裡面的資料其實已經不太夠了。記者蘇健忠／攝影

新世代金融基金會董事長陳冲上午出席新世代金融傳播獎頒獎典禮，會後受訪表示應成立新的聯合徵信平台，至少副院長級來主持整合。

新世代金融基金會董事長陳冲表示以前金融界成立聯合徵信中心，就是想把各種各樣的credit information集中在一起，現在提供這種credit information的單位太多了，已經超過當年銀行界成立聯合徵信中心的基礎，所以要有主管單位出來再整合，把相關的資料重新整理，不是再用傳統的方式，現在聯合徵信中心裡面的資料其實已經不太夠了。

陳冲表示聯合徵信中心成立的時候，是台北市銀行公會附設的，現在已經變成全國的，所以一定要有一個政府單位出來主持，把資料基礎擴大，是很單純的事情。陳冲表示有太多的來源構成，所謂的credit information，已經不是傳統的概念，不是銀行拿出來的才是credit information，現在有各種各樣的機會或來源，所以認為至少要副院長層級出來主持。

新世代金融基金會董事長陳冲（中）上午出席新世代金融傳播獎頒獎典禮，會後受訪針對次貸風暴表示，應成立新的聯合徵信平台，至少副院長層級來主持整合。記者蘇健忠／攝影
新世代金融基金會董事長陳冲（中）上午出席新世代金融傳播獎頒獎典禮，會後受訪針對次貸風暴表示，應成立新的聯合徵信平台，至少副院長層級來主持整合。記者蘇健忠／攝影

陳冲 平台 新世代金融基金會 四貸同堂

延伸閱讀

央行關注「四貸同堂」李同榮：真正的風險在這

經濟日報連九年奪新世代金融傳播獎 「台灣穩定幣之路」報導獲肯定

經濟日報社論／四貸同堂凸顯信用監理缺口

全民瘋「四貸同堂」、不只是怕錯失台股發財機會 理專也推一把

相關新聞

美日聯手干預匯市 日圓還會再升值嗎？國銀這樣說

近日日圓因市場傳出美日官方協調干預，一度帶動美元走弱，日圓兌美元3日一度升至155.21，隨後又來到157左右震盪，本國銀行分析，在官方干預後，美日利差升勢有所趨緩，不過因利差仍大，日圓難以進一步升值，但官方干預風險仍存，也將限制日圓大幅貶值的空間。

萬事達卡調查：近7成民眾每周至少用一次AI助理

在AI時代下，不管搜尋資訊、處理文書或是進行購物決策，消費者已漸漸習慣使用AI協助完成任務。根據萬事達卡《2026台灣民眾AI使用消費習慣調查》顯示，近7成台灣民眾至少每周使用一次AI助理，最常使用的AI為ChatGPT與Gemini，近6成民眾準備好讓AI擔任「購物管家」。

四貸同堂後遺症顯現 未來「信用小白」向銀行借錢更難

今年上半年股市飆漲，大盤指數在不到半年的時間上漲超過一萬點，趕搭股市列車的民眾因爲FOMO（擔心錯失致富機會）心理作祟而產生更深的財富焦慮，「四貸同堂」因此應運而生，並產生多種負面效應。

影／「四貸同堂」信用風險升高 陳冲呼籲政府主持整合聯合徵信平台

新世代金融基金會董事長陳冲上午出席新世代金融傳播獎頒獎典禮，會後受訪表示應成立新的聯合徵信平台，至少副院長級來主持整合。

白海豚颱風攪局暑假日本行 7家產險暫停受理部分旅遊不便險投保

白海豚颱風逼近日本，正值暑假旅遊旺季，也使多家產險公司陸續調整海外旅遊不便險承保措施。根據各公司官網及網路投保系統公告，目前已有泰安產險、國泰產險、富邦產險、新安東京海上、兆豐保險、旺旺友聯及和泰產險等7家業者，暫停受理特定期間前往日本的海外旅遊不便險或旅遊綜合保險新投保案件，以降低颱風造成的大量理賠風險。

刮刮樂「大麻將」、「獎金對決」新品上市「大麻將」每張1,000元

台灣彩券4日推出「大麻將」與「獎金對決」2款刮刮樂新品，其中「大麻將」每張售價新臺幣1,000元，是麻將主題中最重量級的遊戲，也是目前市面上發行的刮刮樂頭獎金額最高的一款，共有3個頭獎1,000萬元，還有多達20個二獎100萬元；同日上市另一款全新主題「獎金對決」每張售價200元，以大力士遊戲機為票面情境，結合比大小玩法歡樂又刺激，共有5個頭獎200萬元；2款新品總獎項超過439萬個，總獎金逾33.2億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。