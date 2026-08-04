聽新聞
0:00 / 0:00
影／「四貸同堂」信用風險升高 陳冲呼籲政府主持整合聯合徵信平台
新世代金融基金會董事長陳冲上午出席新世代金融傳播獎頒獎典禮，會後受訪表示應成立新的聯合徵信平台，至少副院長級來主持整合。
新世代金融基金會董事長陳冲表示以前金融界成立聯合徵信中心，就是想把各種各樣的credit information集中在一起，現在提供這種credit information的單位太多了，已經超過當年銀行界成立聯合徵信中心的基礎，所以要有主管單位出來再整合，把相關的資料重新整理，不是再用傳統的方式，現在聯合徵信中心裡面的資料其實已經不太夠了。
陳冲表示聯合徵信中心成立的時候，是台北市銀行公會附設的，現在已經變成全國的，所以一定要有一個政府單位出來主持，把資料基礎擴大，是很單純的事情。陳冲表示有太多的來源構成，所謂的credit information，已經不是傳統的概念，不是銀行拿出來的才是credit information，現在有各種各樣的機會或來源，所以認為至少要副院長層級出來主持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。