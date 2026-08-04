年息衝3.95% 合庫美元定存優利專案 建議投資人採穩健防禦型資產配置

面對全球金融市場波動與通膨仍處高檔，美國聯準會7月29日宣布維持聯邦基準利率目標區間於3.50%至3.75%不變，牽動市場情緒。合作金庫銀行推出全新「2026合優利4」美元定期存款優利專案，協助客戶靈活因應市場變化，掌握美元收益機會，達成資產防禦與財富穩健增值的目標。

本專案活動期間自8月3日起至9月16日止，凡屬新資金，不論為新結購或自他行匯入，達美金1,000元起存門檻，即可申辦三個月最高年利率3.9%、六個月最高年利率3.95%優利定存。本專案不論個人戶或公司戶皆可參與，並可透過行動網銀 APP、個人網銀、企業網銀、EOI 或臨櫃辦理，交易管道多元便利。

當前市場環境受中東地緣政治風險、能源價格波動及通膨高於目標水準等因素影響，全球股債市場仍呈現震盪格局。面對全球金融市場不確定性風險升溫，合作金庫銀行建議投資人採取穩健防禦型資產配置。本次專案提供三個月與六個月兩種彈性天期，幫助客戶有效抗震避險，鎖定穩定收益。活動設有專案總額上限，額滿即提前截止，有美元需求的客戶請務必把握契機，及早透過數位通路或臨櫃申辦。