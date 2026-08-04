快訊

全家T恤與UNIQLO價差不到2元 日本人為何去超商買衣服

常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用

熊本地震一周後：避難的前車之鑑，日本能降低「災害關聯死」嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

金價續盤 國銀：4,000美元整數關卡支撐強 短線觀察重點看這二項變化

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國際金價持續在4,000美元附近盤整，國銀指出，金價下檔於4,000美元整數關卡有不弱支撐；上方則於4,150至4,200美元附近遭遇較大賣壓。未來由於聯準會政策方向仍存在分歧，加上中東局勢反覆，預期金價將延續震盪格局，短線觀察重點在於美國經濟數據是否持續降溫，及中東衝突是否進一步擴大等變化。

臺銀展望本周金市指出，金價近期仍呈現區間震盪走勢，短中期均線糾結於4,060-4,070美元附近，下檔於4,000美元整數關卡有不弱支撐，且中期指標MACD仍為正值，若美伊局勢有望和緩，油價與美元指數同步回落，使金價能站穩於7月22日高點4,165美元之上，有望再向上挑戰60日均線約4,240美元價位。然美聯準會利率決策會議雖維持利率不變，但三位官員表態支持升息且華許也重申抑制通膨的決心，若升息機率持續攀升，金價無法守穩於3,960美元上方，不排除往下回測3,900美元尋求支撐。

臺銀報告分析，7月美國通膨已呈現緩步降溫趨勢，但就業市場仍具一定韌性，使聯準會短期內不易轉向寬鬆政策，尤其內部支持升息者增加，顯示決策官員對通膨風險仍保持高度警戒，美元與美債殖利率可能維持高檔震盪，對金價形成壓力，地緣政治方面，美伊衝突雖未全面升級，但雙方軍事行動與外交談判交錯進行，荷姆茲海峽及紅海航運風險仍未解除，未來情勢變化仍將牽引金價進行方向。

技術面來看，金價7月多次於4,000美元之下獲得支撐，顯示低檔承接買盤不弱；上方則於4,150至4,200美元附近遭遇較大賣壓，全月大致於區間內波動。未來由於聯準會政策方向仍存在分歧，加上中東局勢反覆，預期金價將延續震盪格局，短線觀察重點在於美國經濟數據是否持續降溫，及中東衝突是否進一步擴大等變化。

金價 國銀 短線

延伸閱讀

美債單周吸金53億美元

期貨商論壇／黃金期 謹慎操作

華許未交代抗通膨路徑 美銀：長債賣壓恐捲土重來 城堡憂陷負向循環

全球市場觀測站／日韓股市 絕地大反攻

相關新聞

美日聯手干預匯市 日圓還會再升值嗎？國銀這樣說

近日日圓因市場傳出美日官方協調干預，一度帶動美元走弱，日圓兌美元3日一度升至155.21，隨後又來到157左右震盪，本國銀行分析，在官方干預後，美日利差升勢有所趨緩，不過因利差仍大，日圓難以進一步升值，但官方干預風險仍存，也將限制日圓大幅貶值的空間。

萬事達卡調查：近7成民眾每周至少用一次AI助理

在AI時代下，不管搜尋資訊、處理文書或是進行購物決策，消費者已漸漸習慣使用AI協助完成任務。根據萬事達卡《2026台灣民眾AI使用消費習慣調查》顯示，近7成台灣民眾至少每周使用一次AI助理，最常使用的AI為ChatGPT與Gemini，近6成民眾準備好讓AI擔任「購物管家」。

四貸同堂後遺症顯現 未來「信用小白」向銀行借錢更難

今年上半年股市飆漲，大盤指數在不到半年的時間上漲超過一萬點，趕搭股市列車的民眾因爲FOMO（擔心錯失致富機會）心理作祟而產生更深的財富焦慮，「四貸同堂」因此應運而生，並產生多種負面效應。

白海豚颱風攪局暑假日本行 7家產險暫停受理部分旅遊不便險投保

白海豚颱風逼近日本，正值暑假旅遊旺季，也使多家產險公司陸續調整海外旅遊不便險承保措施。根據各公司官網及網路投保系統公告，目前已有泰安產險、國泰產險、富邦產險、新安東京海上、兆豐保險、旺旺友聯及和泰產險等7家業者，暫停受理特定期間前往日本的海外旅遊不便險或旅遊綜合保險新投保案件，以降低颱風造成的大量理賠風險。

刮刮樂「大麻將」、「獎金對決」新品上市「大麻將」每張1,000元

台灣彩券4日推出「大麻將」與「獎金對決」2款刮刮樂新品，其中「大麻將」每張售價新臺幣1,000元，是麻將主題中最重量級的遊戲，也是目前市面上發行的刮刮樂頭獎金額最高的一款，共有3個頭獎1,000萬元，還有多達20個二獎100萬元；同日上市另一款全新主題「獎金對決」每張售價200元，以大力士遊戲機為票面情境，結合比大小玩法歡樂又刺激，共有5個頭獎200萬元；2款新品總獎項超過439萬個，總獎金逾33.2億元。

壽險金控雙雄 富邦金、國泰金加碼台積電

護國神山台積電第2季底股價創下歷史新高，其中大型壽險金控包括雙雄富邦金及國泰金均呈加碼態勢，富邦金持股回升至10萬張以上水位，且隨台積電股價攀峰，持倉首度突破2,500億大關。國泰金亦終結連續四季減碼態勢，持倉水位升至千億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。