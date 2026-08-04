金價續盤 國銀：4,000美元整數關卡支撐強 短線觀察重點看這二項變化

國際金價持續在4,000美元附近盤整，國銀指出，金價下檔於4,000美元整數關卡有不弱支撐；上方則於4,150至4,200美元附近遭遇較大賣壓。未來由於聯準會政策方向仍存在分歧，加上中東局勢反覆，預期金價將延續震盪格局，短線觀察重點在於美國經濟數據是否持續降溫，及中東衝突是否進一步擴大等變化。

臺銀展望本周金市指出，金價近期仍呈現區間震盪走勢，短中期均線糾結於4,060-4,070美元附近，下檔於4,000美元整數關卡有不弱支撐，且中期指標MACD仍為正值，若美伊局勢有望和緩，油價與美元指數同步回落，使金價能站穩於7月22日高點4,165美元之上，有望再向上挑戰60日均線約4,240美元價位。然美聯準會利率決策會議雖維持利率不變，但三位官員表態支持升息且華許也重申抑制通膨的決心，若升息機率持續攀升，金價無法守穩於3,960美元上方，不排除往下回測3,900美元尋求支撐。

臺銀報告分析，7月美國通膨已呈現緩步降溫趨勢，但就業市場仍具一定韌性，使聯準會短期內不易轉向寬鬆政策，尤其內部支持升息者增加，顯示決策官員對通膨風險仍保持高度警戒，美元與美債殖利率可能維持高檔震盪，對金價形成壓力，地緣政治方面，美伊衝突雖未全面升級，但雙方軍事行動與外交談判交錯進行，荷姆茲海峽及紅海航運風險仍未解除，未來情勢變化仍將牽引金價進行方向。

技術面來看，金價7月多次於4,000美元之下獲得支撐，顯示低檔承接買盤不弱；上方則於4,150至4,200美元附近遭遇較大賣壓，全月大致於區間內波動。未來由於聯準會政策方向仍存在分歧，加上中東局勢反覆，預期金價將延續震盪格局，短線觀察重點在於美國經濟數據是否持續降溫，及中東衝突是否進一步擴大等變化。