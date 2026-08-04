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台新 Richart 加碼！新臺幣活儲年利率衝3.5%、定存享2.2%優利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨市場利率環境變化，優利定存持續受用戶青睞。台新銀行Richart 4日宣布再推出新資金新臺幣優利定存專案，提供6個月2.2%優惠年利率，除維持單筆最高200萬元承作額度外，更開放每位用戶可承作多筆定存，滿足不同資金配置需求；新戶開立Richart數位存款帳戶，不僅可享30萬元內3.5%優利活儲，再完成指定任務還可獲得200元用戶禮，一次滿足活儲、定存雙重優利需求。

台新Richart今年5月推出新資金2.2%優利定存專案後，受到市場熱烈迴響，不少用戶於完成單筆承作後，紛紛敲碗希望能再次加碼。台新銀行觀察，近期市場利率環境變化，加上股匯市波動仍在，民眾對兼顧穩健收益與資金彈性的理財工具需求提升。為回應市場需求，再度推出專案，除延續6個月2.2%優惠年利率外，更開放每位用戶可承作多筆定存，讓有多筆資金配置需求的民眾，可依不同用途靈活安排資金，在追求收益的同時，也保有資金運用彈性。

台新Richart新資金新臺幣2.2%優利定存專案活動至9月30日止，額滿即提前截止。只要符合新資金條件，單筆可承作1萬元至200萬元，透過Richart App專屬牌卡承作即享6個月定存2.2%優利年息，且用戶可依自身需求承作多筆專案定存。讓有多筆資金配置需求的民眾，可依不同資金用途，彈性規劃定存部位，尤其在市場頻繁異動之際，定存憑藉簡單、穩健的特性，仍是許多人規劃儲備金與短期資金停泊的重要選擇。

除了定存專案再升級，台新Richart同步推出新戶雙重優惠。即日起至9月30日止，新戶首次開立Richart數位存款帳戶並輸入專屬代碼「2026RT200」，首次登入即享200元用戶禮；新戶於Richart App中開啟優利子帳戶後，再享優利子帳戶30萬元內3.5%活儲優惠，可兼顧資金流動性與收益，無論是準備旅遊、購屋、子女教育基金或提前布局年底資金規劃，都能一次享有活儲、定存雙重優利。

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