遠東巨城暑末壓軸369% 街藝展演熱力全開

Big City遠東巨城購物中心暑期進入壓軸，推出全台獨家「巨城BIG好刷 超級3%6%9%」，祭出最高9%刷卡回饋，陪伴民眾把握夏末最後優惠。館內同步集結話題甜點、熱門IP「超動漫研究社」、街頭藝術系列活動、熱音大賽及公益攝影展，動態活動接力登場，成為收藏暑假最美好回憶好選擇。

超夯甜點與特色伴手禮即日起4F限時齊聚，「花語烘焙工坊」帶來湖口老街人氣起司重乳酪條，更帶來限定的愛文芒果口味、來自高雄的「陪伴甜點」，多種風味可麗露滿足甜點控味蕾、健康創新的「米家樂」首度快閃巨城，主打專利益生菌咖啡系列，品味精品咖啡的同時也能補充好菌、香酥鐵盒曲奇及充滿台灣味馬卡龍的「鱷魚先生」，兼具送禮與品嚐樂趣，夏日精選話題美食，邀請饕客品嘗期間美味。除了大啖人氣美食，也別錯過館內熱門IP快閃活動，5F創藝廳8月6日至9月7日推出「超動漫研究社」，由話題作品《黃泉使者》領銜登場，打造日式主題門面與復古像素遊戲風打卡場景，集結多部經典動漫周邊商品、限量福袋、抽卡機及扭蛋機等豐富內容，動漫迷把握檔期將蒐集喜愛的角色。

8月暑期精彩活動，巨城串聯公益、音樂與藝文能量，打造多元交流平台。備受期待將在10月登場的「BIG CITY第九屆街頭藝術節」前導系列活動；「小小種子育成計畫」由街頭藝術表演者兔兔、潘兆其及氣球師Alan陸續帶來吸睛演出以外，更推出互動工作坊，透過近距離教學與體驗，讓大小朋友親身感受街頭藝術魅力。延續藝文展演熱潮，8月22日第14屆「坤泰盃青少年熱音大賽」決賽於1F噴水池廣場熱血開唱，集結全台優秀高中樂團同場競技。此外，2F迴廊8月14日至30日還有溫暖感動的「慢飛視角攝影展」，由16位慢飛兒展出60幅攝影作品，透過獨特視角分享生活中的純真與美好，感受藝術與公益交織的溫暖力量。

暑假最後一波促銷，優惠大放送，8月6日至26日全台獨家「巨城BIG好刷 超級3%6%9%」，刷卡消費現刷現換最高9%回饋、累積消費滿3萬元再贈600元電子購物券，VIP會員獨享跨日累積滿20萬元送5,500元電子購物券。來店禮當日單筆消費滿1,288元，即可兌換「Le MINI」現烤迷你吉拿棒或「MANO MANO」青檸萊姆口味馬卡龍，單筆滿2,000元還有機會抽中價值逾萬元音響。8月22日至23日歡慶祖父母節，年滿65歲阿公阿嬤出示身分證及HAPPY GO卡，即可兌換100元電子購物券。