萬事達卡調查：近7成民眾每周至少用一次AI助理

在AI時代下，不管搜尋資訊、處理文書或是進行購物決策，消費者已漸漸習慣使用AI協助完成任務。根據萬事達卡《2026台灣民眾AI使用消費習慣調查》顯示，近7成台灣民眾至少每周使用一次AI助理，最常使用的AI為ChatGPT與Gemini，近6成民眾準備好讓AI擔任「購物管家」。

此外，更有38%民眾表示曾於購物決策中參考AI的建議，顯示台灣民眾消費決策模式已受AI影響而改變，願意將購物關鍵決策授權給AI，依照個人偏好與預算直接協助購物。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，AI智慧商務支付（Agentic Commerce）已是現在進行式，萬事達卡調查顯示57%民眾準備好讓AI擔任「購物管家」，願意授權代理式AI依照其設定的偏好與預算，自動搜尋商品並在用戶確認後完成購買，期待能透過AI「提升購物效率」與「協助精明消費」，更有超過6成民眾願意將旅遊行程的規劃與支付交給AI執行。

陳懿文指出，有近半數受訪者明確表示，只有在生物辨識驗證、交易即時通知與確保真實卡號不外流的加密機制等安全防護同時到位，才願意將支付決策交給AI，顯示在享受AI帶來的便利外，民眾更在意代理式AI交易的安全性。萬事達卡致力於推動值得信賴的AI智慧商務支付環境，讓消費者的每一筆交易都能安心託付。

萬事達卡調查顯示，在有使用AI的民眾願意授權代理式AI進行的消費類型中，以日常消耗品（65%）最高，住宿預訂 （46%）與機票（42%）居次。台灣民眾傾向先嘗試單價低、重複性高的例行採買，然後再延伸到旅遊等較複雜的消費，同時也有逾5成民眾希望代理式AI主動提醒優惠檔期。

該調查同時指出使用AI的民眾中，有75%民眾更期待代理式AI可以自動整合折扣碼與優惠，直接給出最划算的購物方案。此外，有高達79%的台灣民眾期待代理式AI能即時比較不同平台的價格，以節省來回搜尋、逐一比價的時間。此外，已有61%民眾願意讓AI協助旅遊行程的安排，一手包辦從機票比價、住宿預訂到餐廳訂位的完整行程規劃，將需要跨平台反覆比較，最花時間與心力的事交給AI解決，並直接完成支付預訂。

不同年齡層使用AI的習慣也展現出明顯差異。18至30歲年輕族群最頻繁使用AI，並願意付費換取更高的使用額度與更強的模型能力。萬事達卡調查顯示，逾4成年輕族群每天使用AI，並且有27%年輕族群付費訂閱AI工具，高於31-50歲青壯族群（20%）及51至65歲熟齡族群（6%）的訂閱比例。青壯族群使用AI的頻率雖不及年輕族群，在使用AI助理協助購物消費決策卻與年輕族群不相上下，42%的青壯族群曾於購物決策中參考AI建議，近七成更願意將日常消耗品的採買授權給AI，讓日常開銷成為這個族群擁抱AI消費的入口。熟齡族群則將AI當成自己的健康顧問，使用AI的熟齡族群中，有26%會透過AI查詢健康與醫療資訊。

隨著AI助理使用越來越頻繁，越來越多民眾願意付費訂閱AI工具，並且會開始選擇有相關回饋的信用卡。萬事達卡調查顯示，18%受訪者至少付費訂閱一項AI工具，其中近5成每月訂閱支出在600元以下，另有逾4成落在601至1,200元之間，顯示現階段台灣付費用戶以使用基礎服務為主，願意付費嘗試，具有巨大成長空間。而在使用AI工具的受訪者中，更有71%表示未來選擇信用卡時會將是否有AI訂閱回饋納入考量，顯示信用卡提供的AI回饋正從特定族群的誘因，逐漸成為大眾辦卡的考量條件之一。

AI應用已逐漸深入消費者搜尋、購物與支付的各式場景，今年初，萬事達卡與星展銀行（台灣）共同完成台灣市場首筆經身分驗證的代理式AI交易，讓AI智慧商務支付從概念正式邁向實際應用。萬事達卡將持續在台灣攜手合作夥伴共同推動AI智慧商務支付生態系統的發展，為消費者打造更智慧、更安全的支付體驗。