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國泰世華銀行北桃園分行喬遷開幕 進駐桃園小檜溪重劃區核心生活圈

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行北桃園分行設置友善服務櫃台，並提供預約手語翻譯等貼心服務，提供高齡族群與身心障礙者更便利、安全的金融服務。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行北桃園分行設置友善服務櫃台，並提供預約手語翻譯等貼心服務，提供高齡族群與身心障礙者更便利、安全的金融服務。國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行3日宣布，深耕桃園地區近30年的「北桃園分行」正式遷址至桃園市桃園區春日路528號，全新行舍坐落於桃園市小檜溪重劃區核心生活圈，鄰近藝文特區與成熟商圈。為提供客戶更舒適、便捷的金融服務體驗，新據點除全面升級營業空間與服務動線外，亦同步強化數位基礎設施，有望進一步提升服務量能，深化與在地生活圈的連結，滿足在地居民及企業客戶多元化的金融需求。

國泰世華秉持「公平待客」的服務理念，長期推動普惠金融，北桃園分行亦導入多項友善金融設施，包括無障礙ATM專區、友善服務櫃台及無障礙洗手間，並提供預約手語翻譯等貼心服務，提供高齡族群與身心障礙者更便利、安全的金融服務。同時，新據點全面採用具節能標章認證的空調與照明設備，有效提升能源使用效率，落實永續經營理念。

除了提升基礎服務環境外，北桃園分行同步打造嶄新的尊榮理財空間，結合品牌LOGO形象牆與綠意植栽，營造舒適氛圍，並規劃貴賓專屬休憩大廳與具隱蔽性的諮詢空間，進一步提升整體服務質感。休憩大廳提供國泰世華VIP刊物《尊榮季刊》，讓客戶於輕鬆氛圍中掌握市場趨勢；理財諮詢室則配置數位螢幕設備，協助客戶透過圖表即時掌握個人資產配置與財務狀況。寬敞的家庭理財空間則提供跨世代資產規劃討論場域，結合客戶關係經理與專家團隊，提供客戶多元且長期的財務規劃服務。

近年來，國泰世華持續優化全台166家分行的數位設施品質，加速推動數位與自動化服務升級。北桃園分行除設有24小時自動化服務區，營業大廳亦設置數位體驗設備，協助客戶快速完成多項業務。同時，國泰世華亦持續透過CUBE App推出證券帳戶線上申辦、智能投資等多項數位創新服務，希望透過完善的數位基礎設施，讓客戶無論於臨櫃或線上，皆能享有便利且友善的金融體驗，也讓分行同仁能更專注於提供專業且深入的諮詢服務。

隨著北桃園分行正式喬遷開幕，憑藉鄰近藝文特區與桃園站前商圈的地理優勢，服務範圍涵蓋火車站周邊商圈、住宅聚落及知名連鎖商家等多元客群，區域發展可望帶動商業活動及就業機會的成長，為存放款、投資理財等業務挹注成長動能。國泰世華未來將持續透過實體通路與數位平台的整合優勢，提供更貼近客戶需求的金融服務，陪伴客戶在人生各個階段完成日常生活、事業發展與資產配置等重要規劃。誠摯邀請在地居民、企業主及各界夥伴蒞臨嶄新且體驗友善的金融服務環境。

國泰世華銀行北桃園分行3日喬遷至桃園市桃園區春日路528號。國泰世華銀行資深副總經理張經理（左三）、副總經理郭昭貴（右二）、區部協理林柄蒼（右一）、北桃園分行協理蕭佑竹（右四）、協理李忠哲（左一）共同出席開幕儀式。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行北桃園分行3日喬遷至桃園市桃園區春日路528號。國泰世華銀行資深副總經理張經理（左三）、副總經理郭昭貴（右二）、區部協理林柄蒼（右一）、北桃園分行協理蕭佑竹（右四）、協理李忠哲（左一）共同出席開幕儀式。國泰世華銀行／提供

國泰世華 國泰 桃園

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