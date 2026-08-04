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美日聯手干預匯市 日圓還會再升值嗎？國銀這樣說

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
近日日圓因市場傳出美日官方協調干預，一度帶動美元走弱，日圓兌美元3日一度升至155.21，隨後又來到157左右震盪。路透 季晶晶
近日日圓因市場傳出美日官方協調干預，一度帶動美元走弱，日圓兌美元3日一度升至155.21，隨後又來到157左右震盪。路透 季晶晶

近日日圓因市場傳出美日官方協調干預，一度帶動美元走弱，日圓兌美元3日一度升至155.21，隨後又來到157左右震盪，本國銀行分析，在官方干預後，美日利差升勢有所趨緩，不過因利差仍大，日圓難以進一步升值，但官方干預風險仍存，也將限制日圓大幅貶值的空間。

國銀認為，短線考量美元反彈風險升高，加上美日利差仍處高檔，日圓難以朝向多頭前進，但官方干預匯市的疑慮，預料將持續限制日圓進一步貶值空間。此外，本周即將公布的美國7月非農就業數據將成為聯準會下一步貨幣政策的重要依據，若就業市場持續展現韌性，將有助支撐美元走勢；反之，若數據轉弱，市場對聯準會政策預期可能再度調整，因此近期美元波動性仍將偏高。

日圓 國銀 美日

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