刮刮樂「大麻將」、「獎金對決」新品上市「大麻將」每張1,000元

台灣彩券4日推出「大麻將」與「獎金對決」2款刮刮樂新品，其中「大麻將」每張售價新臺幣1,000元，是麻將主題中最重量級的遊戲，也是目前市面上發行的刮刮樂頭獎金額最高的一款，共有3個頭獎1,000萬元，還有多達20個二獎100萬元；同日上市另一款全新主題「獎金對決」每張售價200元，以大力士遊戲機為票面情境，結合比大小玩法歡樂又刺激，共有5個頭獎200萬元；2款新品總獎項超過439萬個，總獎金逾33.2億元。

台灣彩券公司推出最重量級的「大麻將」，遊戲結合「麻將牌」為對獎符號搭配益智延長型玩法，「遊戲一」您的麻將刮區中共有18個麻將符號，若任一局的麻將符號全數出現在「您的麻將」區，即得該局遊戲獎金，共18局；「遊戲二」刮區中只要刮出2個相同麻將符號即得獎金1,000元，提供隨時隨地都能享受紙上刮獎摸牌、瞇牌的樂趣，更要讓民眾一次刮得盡興，還有機會刮出千萬大獎。

同日上市全新主題「獎金對決」每張售價200元，票面運用遊樂場常見的大力士槌打遊戲機台，搭配槌子與層層堆疊的金幣塔，營造出令人躍躍欲試的刺激遊戲氛圍，玩法簡單有趣，只要在任一局中「您的分數」數字大於「大力士分數」即得該局對應之獎金，共8局遊戲中獎機會，1,000元（含）以上的獎項超過23萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率33%。