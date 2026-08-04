美元指數再向100靠攏 新台幣狹幅區間震盪

新台幣匯價今早開貶走升，以32.46開盤，小貶2.2分；開盤後半小時升至32.4元，早盤約在32.4~32.465元間狹幅區間震盪，至於外資動向仍持續有股利匯出款。

美元指數今早再向100靠攏，美國最新公布經濟數據表現不弱。包括：美國7月ISM製造指數55.6，創2022/5以來新高，預期54，前值53.3，反映AI、半導體與國防需求持續支撐景氣，其中就業指數升至52.8，創2022/8以來新高，也是製造商自2023/9以來首度增加人力。

在美伊情勢方面，伊朗官員表示，目前未與美國進行談判，而是專注與阿曼就荷莫茲海峽管理達成協議。但川普仍稱與伊朗談判已開始，後續會談也已提上日程，荷莫茲海峽周二重開。