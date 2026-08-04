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四貸同堂後遺症顯現 未來「信用小白」向銀行借錢更難

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
民眾因爲FOMO（擔心錯失致富機會）心理作祟而產生更深的財富焦慮，「四貸同堂」應運而生，並產生多種負面效應。圖/AI生成
民眾因爲FOMO（擔心錯失致富機會）心理作祟而產生更深的財富焦慮，「四貸同堂」應運而生，並產生多種負面效應。圖/AI生成

今年上半年股市飆漲，大盤指數在不到半年的時間上漲超過一萬點，趕搭股市列車的民眾因爲FOMO（擔心錯失致富機會）心理作祟而產生更深的財富焦慮，「四貸同堂」因此應運而生，並產生多種負面效應。

金融圈人士指出，所謂的「四貸同堂」，指民眾為了買房及理財投資等需求，向銀行透過不同形式的借款取得資金，包括同時透過房貸、信貸、股票質押融資、車貸等方式來取得資金。

金融業界高層分析，四貸同堂愈來愈普遍，帶來的負面效應不只在於股市波動恐連帶使得銀行的逾期放款上升。當大部分的資金都是借來的時候，投資人對股市波動的抗壓性就更差，即使手上的股票還不到要被斷頭的時候，但是只要有還本付息的繳款需求，手上的資金不夠時，就必須要處分股票以變現，這種「螞蟻雄兵」對股市波動的影響非常可怕。

投資人的資金若是來自券商的融資券業務來放大槓桿，壓力就更大，因為用融資買股，維持率破130%的時候就會收到融資擔保追繳令，此時骨牌效應的衝擊會更大，倘若投資人繳不出錢來被斷頭，接下來又會進一步的衝擊到對銀行的還款能力，形成惡性循環。

第三種對社會產生的衝擊，在於整個家庭的財務風險大幅提高。倘若四貸同堂的貸款戶投資失利，就會產生無法對銀行按期還款的問題，這個時候個人財務的問題就會進一步蔓延到整個家庭的支出都受到影響。

這類對社會產生的衝擊，除了家庭的開支會受到影響之外，未來「信用小白」要向銀行的借款會更加困難。

另一位大型銀行的高層表示，每一場風暴之後伴隨而來的都將是銀行在相關業務的緊縮，例如20年前發生的雙卡風暴，後來銀行即停掉現金卡的業務，或是大幅緊縮信用卡的預借現金額度。倘若這次四貸同堂因為股市的反轉而造成銀行的逾放上升，那麼一定會導致銀行從嚴審核包括房貸理財周轉金或者是信貸借款戶的財務條件，大幅拉高核貸的條件。如此一來，恐怕會傷害金管會大力推動銀行的「普惠金融」，意即一般民眾要向銀行借款，可能申貸不易或即使貸款下來了，核貸額度恐怕會被大砍。（系列六之四）

信用 借錢 銀行

延伸閱讀

經濟日報社論／四貸同堂凸顯信用監理缺口

全民瘋「四貸同堂」、不只是怕錯失台股發財機會 理專也推一把

貸房入股藏斷頭危機！「四貸同堂」成風潮...銀行風險可控不等於財務安全

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