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兆基屋管12億聯貸案 銀行團先凍結8億未動用款項 未來有條件恢復

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣最大包租代管業管「兆基屋管」股東之一趙姬投資爆發財公司債兌付爭議，兆基屋管今年初的12億元聯貸案是否會受到影響？ 銀行團表示，本周內主辦行安泰銀行將召集聯貸案等參貸銀行開會，聚焦兆基屋管新的人事布局與營運方向。目前會先暫時凍結尚未動用的8億元聯貸案款項。

銀行方持續與兆基物管聯繫，要求其提出明確的營運處置方向與穩定計劃，作為恢復額度動用的依據。

銀行團表示，先前12億元聯貸案，兆基屋管已動用的4億元資，其債信履約一切正常。此次事件源於原董事長（李建成）的個人財務問題，銀行方面目前不會將其個人行為與公司的營運直接掛鉤。

據了解，兆基屋管已經在昨天公告兆基屋管原董事長（李建成）已辭職，公司推舉董事王進祥接任董事長。

對於兆基屋管更換董事長，銀行團認為，更換董事長是該公司應對危機的合理措施，目的在將公司營運與前董事長的個人財務問題切割，以維持客戶（包租公、承租人）對公司的信任，確保業務持續推展。這是股東為使公司回歸正常營運的必然手段。

銀行團強調，本周將開會討論兆基屋管後續的償債和經營能力，包括了解公司更換董事長後的未來營運方向與維持業務（包租代管、社會住宅）的策略。若評估認為兆基屋管有能力持續正常經營，銀行團將傾向支持並維持聯貸案的正常運作。銀行團強調，本來處理方向是鎖定「兆基屋管」的聯貸償債能力，與前董事長個人投資公司的債務問題會切開討論。

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