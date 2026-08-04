國泰員工趣味賽 FUN 送創意團結力

2026國泰員工趣味競賽8月1日在台大體育館舉行總決賽，來自全國各地的國泰人全力投入，活動充滿笑聲、掌聲與加油聲，也展現國泰員工的熱情和拚勁，各隊激烈競爭成績互有領先，最後由宜蘭通訊處獲得年度總冠軍殊榮。

員工跨世代拚榮耀 體現國泰企業精神

國泰人壽職工福利委員會主任委員范千惠表示，國泰從1989年成立全台最早的職福會，承載著照顧與關懷員工的責任與使命，將企業內部的凝聚力轉化為正面影響力，攜手同仁與社會共創美好未來；邁入第18年的員工趣味競賽共有373支團隊報名，內外勤同仁利用工作之餘積極練習，無論是資深同仁或社會新鮮人，單位團隊設定目標，全力以赴爭取榮耀，是同仁引頸期盼的年度盛會。

一路見證趣味競賽的演進，范千惠說，這是一場跨世代的交流，大家為了團隊榮譽而戰，過程中展現的向心力讓人深受感動。國泰舉辦員工趣味競賽不單只是一場活動，更是深植在國泰人精神中的基因，從賽前的默契培養、相互包容，到賽場上的全力拚搏，同仁在練習與競賽中深化彼此信任，體現「感恩、共好、傳承、奉獻」的國泰精神。

國泰集團主管也組成六支隊伍下場挑戰，最後由國泰南區業務主管隊奪得主管組冠軍達成二連霸；國泰女籃、女桌也在總教練鄭慧芸、劉俊麟的帶領下組隊參加，球員熱情投入比賽爭取佳績。

2026國泰員工趣味競賽也創下幾個新紀錄，首度遇到颱風巴威來襲，但在主辦同仁與參賽隊伍的同心協力下，順利完成分區初賽；也有同仁在總決賽場地驚喜求婚，在全場國泰人的祝福下擁抱幸福；職福會主委范千惠笑說，希望員工都能在過程中留下美好回憶，我們明年見。

宜蘭通訊處堅持到最後 勇奪全國總冠軍

比賽一直在最後一個項目才分出高下，最後由宜蘭通訊處拿下總冠軍，經理許家銓表示，初賽遇颱風來襲，基於安全原要放棄，「但看大家努力練習的成果，決定任性北上參賽，經歷最後兩周的魔鬼訓練，終於拿下全國第一，我相信，只要過程認真，結果就會成真。」

許家銓分享，夥伴為爭取榮耀不畏辛苦，全勤在橋下廣場揮汗練習，他除做好後勤支援，發現同仁在反覆練習中，各自提出想要進步、如何讓成績更好，無形凝聚團隊向力心；「明年各隊捲土重來，我們會努力爭取榮耀，面對更大挑戰。」

啦啦隊創意應援 東港民俗風「第一」吸睛

除了比賽，賽事也重視趣味。各隊進場展現創意，有隊伍穿上恐龍裝、化身防詐蟑螂，也融合甫落幕的世足賽的維京划船、結合影視素材的木馬屠城、古裝劇，也少不了時下最夯的震胸舞等精彩橋段，展現國泰人的才華，熱烈氣氛讓全場HIGH到最高點。

屏東東隆通訊處獲得「單位創意士氣展現」第一名，他們把三年一度「東港迎王平安祭典」的核心轎班「七角頭」搬到台北，經理許嘉宸說，感謝單位同仁的用心，呈現出具有地方特色的民俗風情，「我們團隊很用心，也凝聚強大向心力，拿到第一名很興奮，也覺得是應該的。」

45支菁英隊伍使出渾身解數一決勝負，展現團隊的合作默契與向心力。圖/國泰人壽職工福利委員會提供

國泰員工趣味競賽總決賽在台大體育館進行總決賽，國泰人壽總經理林昭廷親自出席，見證45支團隊爭取總冠軍榮耀的過程。圖/國泰人壽職工福利委員會提供

東隆通訊處把東港民俗搬到台北，成功吸引全場目光。圖/國泰人壽職工福利委員會提供