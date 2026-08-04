金管會盯四貸同堂 首度要求銀行申報股市理財周轉金貸款數據

台股「四貸同堂」等信用擴張問題引發關注，金管會近期首度要求銀行填報「投資股票等金融商品的理財周轉金貸款」數據，以利掌握民眾向銀行借貸資金流向股市情況。這是金管會設下「業務成長異常」及「風險指標顯著變化」兩大監理紅線，並約談多家銀行「喝咖啡」說明風控外，另一新舉措。

近期外界關注股市帶動的信用擴張現象，但官方對於股民從銀行理財型房貸、信貸、股票質押借出來的錢，到底有多少流入股市，一直缺乏明確數據。

知情官員表示，「投資股票等金融商品的理財周轉金貸款」是一個比較接近此概念的數據，日前金管會已修改銀行申報資料表格，在銀行系統修改後，很快就可向金管會申報。

官員說，目前銀行向中央銀行申報資料中，已有「投資股票等金融商品的理財周轉金貸款」一項，但銀行向金管會申報資料中還沒有，此舉是為了「跟央行資料一致」。而在銀行開始申報前，金管會若認為監理上有需要，也會與央行相互交流資訊。

等銀行開始向金管會申報資料後，將有助金管會日常監理，更直接、快速掌握整體銀行及個別銀行業務變化情況。

根據央行上個月初在立法院財委會報告，從去年6月到今年5月，近11個月來，個人理財周轉金貸款增加1.74兆元，比同一期間的不動產貸款增加的1.3兆元還多。如果以比重變化來看，個人理財周轉金貸款占總放款比重，也從2022年1月底的7.07%，上升至今年5月底的11.29%。

知情人士表示，這1.7兆元的個人理財周轉金貸款，不能直接跟投入股市劃上等號，畢竟這1.7兆元中，可能大部分是買債券、受益憑證等金融商品。但是近一年來，個人理財周轉金快速成長現象，的確值得監理機關高度重視並掌握。