銀行缺錢 搶標法人存款

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導

台股強力吸金，殃及銀行鬧錢荒，過去冷門的「法人存款標案」，如今也成為銀行必爭之地。此外，隨著國內證券交割帳戶存款增加快速，部分銀行存款增幅變少，也讓部分銀行的流動性覆蓋比率（LCR）面臨考驗。

一位銀行高層說，一、二個月前，銀行就開始缺錢，甚至還傳出有銀行跟台積電調頭寸，連月來，資金吃緊現象並未舒緩，連過去乏人問津的法人存款標案，一下子變成熱門標的。

以5月初「台北都會區大眾捷運系統土地開發基金」92.1億元定存標案為例，參與搶標的金額高達210億元，得標利率最高1.74%、最低1.72%。上月中，「台北市台北都會區捷運固定資產重置基金」141.6億元定存標案，競標額也高達598億元，最後得標利率最高1.9%、最低1.8%，不論搶標金額或得標利率，都明顯飆升。

這波資金多跑到集團旗下有大型證券商的銀行，隨著股票投資增加，這些銀行的證券交割帳戶存款成長最多，其他銀行的錢就被抽走了，銀行流動性覆蓋比率面臨考驗，最近都特別注意控管資金進出。6月全體銀行平均LCR是116%左右。

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