聽新聞
0:00 / 0:00

台幣換匯 日圓甜甜價沒了

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

日圓大幅升值，使新台幣兌換日圓的甜甜價「沒了」。根據臺銀日圓兌新台幣現鈔賣出價，昨（3）日重返「0.21」字頭，盤中一度來到0.2111元，為近十個月來相對不利的換匯水準。若以新台幣10萬元換匯，相較6月的甜甜價，已少換約2.8萬日圓。

不過，經濟學家普遍認為，當下市場空頭不會與美國對作，但會觀察幾天發現沒有進一步動作時，效果將無以為繼，這時如果基本面的結構性因素不變，日圓弱勢格局難扭轉。

日圓上周四晚間起從163價位至昨日盤中一度升抵155區間。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，在交易者不會去空日圓，當一周後市場發現沒進一步動作，預料空單開始出來。

日圓走勢取決於荷莫茲海峽通行問題，國際油價6月底一度回落到70美元，如今又在80美元震盪，日本100%進口原油，進口通膨年增率飆升，輸入性通膨惡化連帶貿易逆差；日本本身經濟無太大改變，總體基本面不利日圓。

合庫金控首席經濟學家徐千婷表示，目前干預效果大概停在157，再觀察幾天如果匯率沒太大變動，效果會慢慢消退。

台幣 日圓 新台幣

延伸閱讀

日圓兌台幣匯率一天貴了快5% 專家建議一個月之後再換

日圓再勁升見155字頭 日本暗示匯市干預與貨幣政策聯手

美日聯手干預帶動日圓走升 專家：日圓走勢關鍵是日銀態度

日美阻貶日圓還有續集 若觸發停損恐升破155價位

相關新聞

壽險金控雙雄 富邦金、國泰金加碼台積電

護國神山台積電第2季底股價創下歷史新高，其中大型壽險金控包括雙雄富邦金及國泰金均呈加碼態勢，富邦金持股回升至10萬張以上水位，且隨台積電股價攀峰，持倉首度突破2,500億大關。國泰金亦終結連續四季減碼態勢，持倉水位升至千億元。

富邦產攜慕尼黑再保 國內首張AI專屬保險出爐

富邦產險昨（3）日宣布，攜手國際再保險市場領導者慕尼黑再保（Munich Re），推出國內首張AI專屬保險，市場預期，隨著AI時代的資安議題成為企業經營的核心課題，AI保險加入後，有望提升簽單保費收入。

國壽升台幣保單宣告利率

隨著公債殖利率維持高檔，壽險公司持續依市場利率變化調整部分商品宣告利率。國泰人壽公布8月最新宣告利率，其中現售商品全面維持前月水準，僅針對三檔以10年期公債利率為上限的台幣停售商品調升宣告利率12個基本點至1.70%，反映市場利率走勢。

熱錢匯出 台幣重貶1.46角

美日聯手干預匯市支撐日圓，加上美國總統川普取消對伊朗的攻擊計畫，市場避險情緒降溫，美元指數跌破100大關，帶動昨（3）日亞洲主要貨幣普遍走升。不過，新台幣卻未跟隨亞幣同步升值，盤中由升轉貶、震盪近3角，終場收在32.438元，貶值1.46角，呈現「走自己的路」格局。

元大壽利變型商品 抗癌升級

癌症已連續44年蟬聯國人十大死因首位。新式癌症治療快速發展，但動輒數十萬至數百萬元的自費醫療支出，也讓不少家庭面臨沉重經濟壓力。因應醫療趨勢與保障需求，元大人壽推出「福氣美滿美元利率變動型終身壽險」，將癌症特別治療保障納入保單內容，期望兼顧健康保障、資產累積及財富傳承。

2026國民健康調查／老後照顧 高齡友善宅魅力十足

台灣進入超高齡社會，單人宅、獨老宅比率逐年創高，根據調查發現，有63%民眾有意入住服務型的高齡友善住宅，其中又以25至35歲、46至55歲、未婚或單身、沒有小孩、目前獨居、年收入200萬元以上，入住服務型高齡友善住宅的比率較高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。