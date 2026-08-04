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台幣換匯 日圓甜甜價沒了
日圓大幅升值，使新台幣兌換日圓的甜甜價「沒了」。根據臺銀日圓兌新台幣現鈔賣出價，昨（3）日重返「0.21」字頭，盤中一度來到0.2111元，為近十個月來相對不利的換匯水準。若以新台幣10萬元換匯，相較6月的甜甜價，已少換約2.8萬日圓。
不過，經濟學家普遍認為，當下市場空頭不會與美國對作，但會觀察幾天發現沒有進一步動作時，效果將無以為繼，這時如果基本面的結構性因素不變，日圓弱勢格局難扭轉。
日圓上周四晚間起從163價位至昨日盤中一度升抵155區間。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，在交易者不會去空日圓，當一周後市場發現沒進一步動作，預料空單開始出來。
日圓走勢取決於荷莫茲海峽通行問題，國際油價6月底一度回落到70美元，如今又在80美元震盪，日本100%進口原油，進口通膨年增率飆升，輸入性通膨惡化連帶貿易逆差；日本本身經濟無太大改變，總體基本面不利日圓。
合庫金控首席經濟學家徐千婷表示，目前干預效果大概停在157，再觀察幾天如果匯率沒太大變動，效果會慢慢消退。
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