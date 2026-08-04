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元大壽利變型商品 抗癌升級

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
元大人壽福氣美滿美元利率變動型終身壽險透過終身壽險保障與癌症特別治療給付，讓保戶在累積資產、準備退休傳承的同時，也能超前部署抗癌本錢。元大人壽／提供
元大人壽福氣美滿美元利率變動型終身壽險透過終身壽險保障與癌症特別治療給付，讓保戶在累積資產、準備退休傳承的同時，也能超前部署抗癌本錢。元大人壽／提供

癌症已連續44年蟬聯國人十大死因首位。新式癌症治療快速發展，但動輒數十萬至數百萬元的自費醫療支出，也讓不少家庭面臨沉重經濟壓力。因應醫療趨勢與保障需求，元大人壽推出「福氣美滿美元利率變動型終身壽險」，將癌症特別治療保障納入保單內容，期望兼顧健康保障、資產累積及財富傳承。

根據衛生福利部最新統計，2026年因癌症死亡人數已逾5萬人，占總死亡人數近三成。隨著標靶藥物、免疫療法及粒子治療等新式癌症治療快速發展，雖提升治療成效及病患存活率，但自費醫療支出，也讓不少家庭面臨沉重經濟壓力。

元大人壽表示，傳統癌症保險多以住院或放化療定額給付為主，對近年普及的標靶藥物、免疫細胞治療及粒子治療等高額自費項目，保障相對有限。此次推出的新商品，保戶於第1至第15保單年度內，若初次罹患癌症並接受符合保單約定的特別治療，包括重度癌症標靶藥物治療、特定粒子精準放射治療、第四期實體癌症自體免疫細胞治療，以及白血病、惡性淋巴瘤造血幹細胞移植等，即可申請癌症特別治療保險金，以減輕治療期間的醫療負擔。

除了醫療保障外，該商品也採利率變動型終身壽險設計，保戶可透過宣告利率機制累積保單價值，增值回饋分享金可選擇購買增額繳清保險、抵繳保費等方式運用。若用於增加保額，身故保險金及癌症特別治療保險金也可同步提高，兼顧保障與資產配置需求。

在繳費規劃方面，商品提供8年、10年及15年三種繳費年期，最高承保年齡可達72歲，並可依需求規劃身故保險金一次給付或分期給付，提升退休及傳承安排的彈性。

元大人壽指出，台灣已邁入超高齡社會，高齡化與醫療科技進步同步推升自費醫療需求，民眾除了重視癌症保障，也愈加關注退休及資產傳承規劃。未來壽險商品將朝向健康保障、財富累積及傳承功能整合發展，兼顧醫療支出與家庭財務穩定。

元大 抗癌 商品

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