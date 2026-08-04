元大壽利變型商品 抗癌升級

癌症已連續44年蟬聯國人十大死因首位。新式癌症治療快速發展，但動輒數十萬至數百萬元的自費醫療支出，也讓不少家庭面臨沉重經濟壓力。因應醫療趨勢與保障需求，元大人壽推出「福氣美滿美元利率變動型終身壽險」，將癌症特別治療保障納入保單內容，期望兼顧健康保障、資產累積及財富傳承。

根據衛生福利部最新統計，2026年因癌症死亡人數已逾5萬人，占總死亡人數近三成。隨著標靶藥物、免疫療法及粒子治療等新式癌症治療快速發展，雖提升治療成效及病患存活率，但自費醫療支出，也讓不少家庭面臨沉重經濟壓力。

元大人壽表示，傳統癌症保險多以住院或放化療定額給付為主，對近年普及的標靶藥物、免疫細胞治療及粒子治療等高額自費項目，保障相對有限。此次推出的新商品，保戶於第1至第15保單年度內，若初次罹患癌症並接受符合保單約定的特別治療，包括重度癌症標靶藥物治療、特定粒子精準放射治療、第四期實體癌症自體免疫細胞治療，以及白血病、惡性淋巴瘤造血幹細胞移植等，即可申請癌症特別治療保險金，以減輕治療期間的醫療負擔。

除了醫療保障外，該商品也採利率變動型終身壽險設計，保戶可透過宣告利率機制累積保單價值，增值回饋分享金可選擇購買增額繳清保險、抵繳保費等方式運用。若用於增加保額，身故保險金及癌症特別治療保險金也可同步提高，兼顧保障與資產配置需求。

在繳費規劃方面，商品提供8年、10年及15年三種繳費年期，最高承保年齡可達72歲，並可依需求規劃身故保險金一次給付或分期給付，提升退休及傳承安排的彈性。

元大人壽指出，台灣已邁入超高齡社會，高齡化與醫療科技進步同步推升自費醫療需求，民眾除了重視癌症保障，也愈加關注退休及資產傳承規劃。未來壽險商品將朝向健康保障、財富累積及傳承功能整合發展，兼顧醫療支出與家庭財務穩定。