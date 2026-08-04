熱錢匯出 台幣重貶1.46角

美日聯手干預匯市支撐日圓，加上美國總統川普取消對伊朗的攻擊計畫，市場避險情緒降溫，美元指數跌破100大關，帶動昨（3）日亞洲主要貨幣普遍走升。不過，新台幣卻未跟隨亞幣同步升值，盤中由升轉貶、震盪近3角，終場收在32.438元，貶值1.46角，呈現「走自己的路」格局。

匯銀主管指出，近期新台幣走勢已逐漸與亞洲貨幣脫鉤，影響匯價的關鍵仍是外資資金流向及台股表現，短線預估將在32.2元至32.5元區間整理。

新台幣昨日以32.26元、升值3.2分開出，早盤最高升抵32.21元，一度反映美元走弱亞幣普遍反彈，以及上周五外資買超台股。然而，隨著外資再轉為賣超台股並加大美元匯出力道，新台幣升幅迅速收斂，不僅由升轉貶，盤中最低來到32.49元附近，終場收32.438元，單日貶值1.46角，總成交量39.2億美元，市場估計外資單日匯出規模約20億美元。

匯銀人士分析，美日聯手干預匯市確實有助於短線壓抑美元走勢，也帶動日圓、韓元等亞洲貨幣反彈，但新台幣近期受到外資持續撤出、台股資金流出的影響，走勢與其他亞洲貨幣明顯不同，形成「新台幣走自己的路」的現象。