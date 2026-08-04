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富邦產攜慕尼黑再保 國內首張AI專屬保險出爐

經濟日報／ 記者任珮云戴玉翔／台北報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

富邦產險昨（3）日宣布，攜手國際再保險市場領導者慕尼黑再保（Munich Re），推出國內首張AI專屬保險，市場預期，隨著AI時代的資安議題成為企業經營的核心課題，AI保險加入後，有望提升簽單保費收入。

隨著企業加速將人工智慧（AI）導入營運流程、決策支援及產品服務，AI應用雖帶來效率提升與創新商機，但模型效能、治理及風險管理也逐漸成為企業關注焦點。

因應市場對AI風險管理與保險保障需求升高，富邦產險攜手慕尼黑再保，推出AI專屬保險方案，透過結合國際AI風險評估經驗與在地服務能力，提供企業更完整的風險保障。富邦產險表示，此次合作也是慕尼黑再保首度在台灣與保險公司共同推動AI專屬保險，期望將國際成熟的AI風險管理機制導入台灣市場，協助企業在推動AI創新的同時，建立更完善的風險移轉機制。

根據金管會統計，已有16家產險公司提供資安險保單，保費收入由2018年8,908萬元逐年提升至2025年的5.12億元，呈穩定成長趨勢。而投保資安險保費占比最高的產業為半導體業（約1.48億元，占比28.87％），其次為電腦及週邊設備業（約1.25億元）及金融保險業（約1億元）。市場預估未來AI保險加入後，有望提升簽單保費收入。

富邦產險執行副總經理林國鈺指出，企業導入AI的速度持續加快，除了關心AI系統是否順利上線，更在意當模型未能達成預期功能或效能時，是否具備相應的風險控管與財務保障。透過此次合作，可望協助企業在創新與風險管理之間取得更佳平衡。

相較於傳統保險主要針對資訊安全事件、系統中斷或專業疏失提供保障，新推出的AI保險將保障範圍進一步延伸至AI模型本身的表現風險，包括模型未達預期效能所衍生的財務損失、額外營運成本、營運中斷，以及第三人責任等，建立更符合AI應用情境的新型風險保障架構。

近年來，台灣企業已將AI廣泛應用於智慧製造、自動化檢測、供應鏈管理及營運決策等核心業務，市場對AI模型失效可能造成營收損失、成本增加及法律責任的關注也日益提高。富邦產險表示，透過導入慕尼黑再保的AI風險量化方法與商品設計經驗，可望讓過去難以納入傳統保險的新興AI風險，逐步建立可評估、可承保且具理賠依據的保障模式，協助企業提升經營韌性，因應AI時代帶來的新挑戰。

保險 富邦 慕尼黑

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