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國壽升台幣保單宣告利率
隨著公債殖利率維持高檔，壽險公司持續依市場利率變化調整部分商品宣告利率。國泰人壽公布8月最新宣告利率，其中現售商品全面維持前月水準，僅針對三檔以10年期公債利率為上限的台幣停售商品調升宣告利率12個基本點至1.70%，反映市場利率走勢。
國泰人壽表示，8月因應10年公債利率調整，調升國壽三檔10年公債利率為上限之台幣停售商品12個基本點，其餘台幣、美元、澳幣之現售及停售商品，宣告利率均維持前月水準，並無調整。在現售商品方面，國泰人壽台幣保障型商品宣告利率最高維持2.55%，代表商品為「萬得利利率變動型終身保險」。
南山人壽則於8月1日推出「增多鑽」，將新台幣保單最高宣告利率由2.75%拉升至2.78%。其他壽險公司8月台幣商品宣告利率則無調整，目前最高仍為安聯人壽台幣利變保單最高2.9%，第一金人壽最高宣告利率為2.85%，凱基人壽2.78%，其他包含合庫人壽、台灣人壽、全球人壽、元大人壽、宏泰人壽等，台幣利變保單最高宣告利率皆為2.75%。
美元利變型保單方面，最高宣告利率仍由台灣人壽4.42%居冠，新光人壽、國泰人壽、凱基人壽、全球人壽、元大人壽、遠雄人壽、友邦人壽、宏泰人壽、第一金人壽及合庫人壽等業者，同步維持最高4.35%的水準。
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