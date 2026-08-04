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壽險金控雙雄 富邦金、國泰金加碼台積電

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
富邦金、國泰金加碼台積電持股。（路透）
富邦金、國泰金加碼台積電持股。（路透）

護國神山台積電第2季底股價創下歷史新高，其中大型壽險金控包括雙雄富邦金（2881）及國泰金均呈加碼態勢，富邦金持股回升至10萬張以上水位，且隨台積電股價攀峰，持倉首度突破2,500億大關。國泰金亦終結連續四季減碼態勢，持倉水位升至千億元。

台積電於6月23日盤中觸及2,535元的歷史最高天價，本月股市大幅修正但仍有強力支撐在2,200元。長期以來，台積電可謂各壽險大戶投資的定海神針，均為單一最大持股。

資料顯示截至6月底，台股投資王富邦人壽所屬富邦金持有約10.4萬張，較前一季增加約8,000張，持倉市值增至約2,514億元穩居金控之冠，季增820億元，富邦人壽過去曾名列台積電前十大股東，到前年才退出前十。

國泰人壽所屬國泰金至6月底持有約4.4萬張台積電，季增約2,000張，終結連續四季減碼態勢，持倉水位回升至千億之譜。第四大壽險金控凱基金持股約2.8萬張，季減約7,000張，持倉685億元略增。

此外，台新新光金持有台積電股票及債券部位合計1,830億元，亦較前季1,517億元增加。

壽險為主體金控6月認列現金股利帶動投資收益上揚。上半年國泰、富邦及凱基三家壽險金控包含FVOCI股票資本利得調整後獲利較去年同期成長超過200%以上；其中凱基金更成長1,125％。

惟7月份市場歷經修正，加上美國10年及30年公債殖利率分別上升至4.6%及5.1%，預估將影響各金控投資收益。

國泰金上半年調整後獲利（稅後純益加FVOCI股票資本利得）1,659億元。國壽6月淨值比超過11%，淨值回升至9,597億元，法人估算季增約3,300億元，約金控每股淨值21.5元，反映股票未實現及負債公允價值改善。

富邦金上半年獲利加計壽險及產險FVOCI股票資本利得910.7億元，則調整後獲利上揚至1,884.1億元。

富邦人壽6月淨值比超過15%，法人推估淨值季增超過2,200億元，約金控每股淨值15元。

至於各大壽險持股成本，據2025年底財報，國壽持有台積電每股成本1,223元，凱基人壽持股成本1,136元，南山人壽持股成本1,362元，雖然隨著台積電股價持續上漲持股數均較過去幾年減少，但持倉市值仍高，且今年以來股價表現仍亮眼。

金控 台積電 壽險

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