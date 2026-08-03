富邦金2025年氣候相關財務揭露報告書 連四年獲BSI最高肯定

富邦金控（2881）持續以具體行動回應氣候變遷與自然環境挑戰，自2021年率先發布國內金融業首本氣候相關財務揭露（TCFD）報告書以來，今年第六度發布氣候相關財務揭露報告書，並已連續四年榮獲英國標準協會（BSI）TCFD符合性查核最高等級「Level 5+：Excellence」肯定，展現富邦金控於氣候相關財務揭露的高成熟度。

富邦金控董事長蔡明興表示，2025年全球經濟受美國關稅政策調整、中國大陸產業競爭加劇、匯率波動及能源政策轉向等因素影響，企業經營環境更趨複雜；然而，淨零轉型已成為國際長期趨勢，全球對自然與生物多樣性議題的關注亦持續提升，面對氣候與自然風險交織的轉型時代，富邦金控持續深化風險管理，透過綠色金融、減降自身灰電用量及自然正成長等面向，強化企業在全球動盪局勢下的韌性與責任，攜手客戶共同邁向兼具淨零碳排與生態永續之未來。

富邦金控本次發布之2025年氣候相關財務揭露報告書，聚焦三大重要成果，持續精進氣候與自然相關風險管理能力。

第一、接軌PCAF最新國際標準，擴大財務碳排及保險相關排放盤查範疇。因應碳核算金融聯盟（PCAF）最新發布之金融業全球溫室氣體盤查和報告準則，富邦金控進一步擴大投融資及保險業務之溫室氣體盤查範疇。在自有部位投融資部分，新增證券化結構產品、次主權債務及特定資金用途架構等類別；在保險部分，則納入專案保險與合約再保險等類別，持續提升碳排資訊之覆蓋率與完整性，為後續接軌IFRS S2氣候相關揭露要求奠定更完善的資料基礎。

第二、導入TNFD LEAP方法，強化自然相關風險鑑別與管理基礎。除氣候議題外，富邦金控亦持續深化自然相關議題管理。依據我國金融業淨零推動工作平台「自然相關風險資料應用示範專案」研究成果，運用TNFD LEAP方法，系統性辨識投融資部位及自身營運據點對自然的依賴、影響與潛在風險，完成自然重大風險鑑別，並產製投融資業務自然重大風險清單。透過自然相關風險鑑別，富邦金控得以將自然議題納入企業風險管理與投融資決策流程中，強化投融資組合面對自然風險之韌性，並為未來發展自然友善金融商品及接軌TNFD國際自然揭露趨勢奠定基礎，提升永續治理品質與國際競爭力。

第三、深化產業議合與轉型金融布局，協助企業低碳轉型。富邦金控持續發揮金融業正向影響力，攜手子公司推動企業議合，協助客戶掌握國際減碳趨勢與永續轉型方向。繼2024年舉辦「SBT議合工作坊」、2025年辦理「永續經濟活動認定參考指引議合工作坊」後，2026年進一步舉辦「永續經濟活動暨轉型金融議合工作坊」，透過外部專家輔導及與企業客戶交流，協助客戶建立科學基礎減碳目標，並規劃具體轉型路徑。議合工作坊除提升企業低碳轉型能力、與投融資對象之議合成效，並帶動轉型金融業務發展。

除了持續發布氣候相關財務揭露報告書，富邦金控積極參與多項國際倡議，包括遵循責任投資原則（PRI）、簽署赤道原則（EPs）及永續保險原則（PSI），並加入RE100、碳核算金融聯盟（PCAF）、亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC），及以Supporter身分加入生物多樣性核算金融聯盟（PBAF）等，持續掌握全球氣候與自然治理趨勢。

展望未來，富邦金控將秉持合作共好的理念，透過投融資決策與資本配置，引導資金支持低碳和自然正成長轉型，協助企業提升因應氣候與自然風險的營運韌性，攜手客戶邁向永續的美好未來。