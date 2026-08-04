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2026國民健康調查／外溢保單 未來十年主流

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

根據《經濟日報》調查，有68%受訪者表示有意願投保健康促進型外溢保單，其中以25至35歲、需照顧家中長輩、獨居及年收入150萬元以上族群意願最高。

保發中心董事長黃泓智表示，目前外溢保單距離成為主流商品仍有一段路要走，關鍵在於實證數據不足。

黃泓智認為，未來應推動醫療院所、健康管理機構、保險公司及科技業者在取得當事人授權下進行跨體系資料合作，建立健康指標與成效評估標準。

黃泓智說，政策面也可以透過簡化商品審查程序、促進跨部會資料共享等方式，鼓勵業者投入。

同時，保險公司也應依不同族群需求設計商品，例如，針對年輕族群著重運動、睡眠及心理健康；中壯年聚焦三高、癌症篩檢；高齡族群則強化肌力、失智及慢性病管理，逐步擴大外溢保單市場。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁則認為，健康促進型外溢保單的興起，正因迎來「天時、地利、人和」的成熟客觀條件，未來十年將成為市場主流，更是減緩健保財務壓力與醫療通膨的關鍵解方。

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