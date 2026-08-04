2026國民健康調查／老後照顧 高齡友善宅魅力十足

台灣進入超高齡社會，單人宅、獨老宅比率逐年創高，根據調查發現，有63%民眾有意入住服務型的高齡友善住宅，其中又以25至35歲、46至55歲、未婚或單身、沒有小孩、目前獨居、年收入200萬元以上，入住服務型高齡友善住宅的比率較高。

經濟日報與台灣人壽合作進行「2026國民健康—老後保障需求」調查，發現有意願入住服務型的高齡友善住宅民眾，高達九成表達，若保險金可以折抵入住費用或保證金，將增加投保意願；而想入住養生村的所在地，以北北基比率近四成最高，其次是中彰投。

台灣人口結構呈現高齡化與少子化趨勢，可預見老年人口占比持續提高，伴隨超高齡社會而來的是扶養比上升，以2026年為例，我國每100個工作年齡人口（15至64歲）所需扶養的依賴人口數（0至14歲及65歲以上）約47.61，大約是二個工作人口支持一個非工作人口，依國發會人口推估，2059年我國撫養比結構會來到1：1。

行政院已著手制定「人口對策新戰略」，日前公布的家庭支持18項策略就是「人口對策新戰略」的一部分，至於針對高齡族群的支持與照顧，也是人口對策另一大重點。目前無論是長照政策、獨老服務、健康促進與社會參與，各部會持續滾動式精進相關政策。

面對全球人工智慧國力競賽與國內超高齡社會的雙重挑戰，政府積極展開大投資計畫。

國發會全力推進「兆元投資國家發展方案」，去年成功引導民間投資簽約金突破3,800億元，創下歷史新高，更將積極布建國內長照量能，藉由法規鬆綁、促參專案兩路並進，拉高民間投資誘因。

國發會副主委高仙桂指出，金管會去年10月發布令釋，將健檢中心、健康管理顧問、藥局通路等健康福祉事業納入保險相關事業，允許保險業可100%全額投資，為國內龐大的壽險資金，拓寬投資長照產業的管道。

台灣人壽策略長葉栢宏表示，國內外近年都開始從「照護機構」發展出「附服務高齡住宅」。台灣人壽與中信科大合作，發展全台首創校園養生村，整建既有校園降低收費，住戶亦可共享豐富的學習資源。一個好的養生宅應具備「五好」，包括好吃、好住、好玩、好貼心、好健康，讓選擇入住的客戶能夠住得舒適且快樂。