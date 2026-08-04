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2026國民健康調查／退休三本 挺人生下半場

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

據調查，超過半數受訪者開始進入老後生活規劃，不過一般人認為退休最害怕沒錢花，調查結果發現，民眾擔心的是生病花大錢。近八成民眾最擔心的是自費醫療（79.9%）及看護費（78.9%），都高於生活開銷（50.3%）；在醫療費用準備上，最多人認為至少要準備200萬至400萬元，甚至近兩成認為應準備800萬元以上。

台灣人壽策略長葉栢宏表示，國人退休觀念在改變，退休規劃不只是存退休金，更要預留健康風險所需的財務準備。建議不只要算入退休後每月的生活費，也要同步盤點可能面臨的醫療、自費治療及長期照護需求，才能更完整評估退休所需資金。

葉栢宏認為，隨著國人平均壽命延長及超高齡社會來臨，保險已不只是風險保障的工具，更可作為退休規劃的重要一環。台灣人壽提出「退休三本」的概念，協助民眾從不同面向做好準備。第一本是「樂活老本」，建立退休後穩定的現金流，維持生活品質；第二本是「醫療老本」，透過醫療險、重大傷病險及癌症險等保障，降低高額醫療支出的衝擊；第三本則是「長照老本」，提前因應失能、失智及長期照護需求，減輕家庭照顧壓力。

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