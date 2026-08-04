聽新聞
0:00 / 0:00
2026國民健康調查／退休三本 挺人生下半場
據調查，超過半數受訪者開始進入老後生活規劃，不過一般人認為退休最害怕沒錢花，調查結果發現，民眾擔心的是生病花大錢。近八成民眾最擔心的是自費醫療（79.9%）及看護費（78.9%），都高於生活開銷（50.3%）；在醫療費用準備上，最多人認為至少要準備200萬至400萬元，甚至近兩成認為應準備800萬元以上。
台灣人壽策略長葉栢宏表示，國人退休觀念在改變，退休規劃不只是存退休金，更要預留健康風險所需的財務準備。建議不只要算入退休後每月的生活費，也要同步盤點可能面臨的醫療、自費治療及長期照護需求，才能更完整評估退休所需資金。
葉栢宏認為，隨著國人平均壽命延長及超高齡社會來臨，保險已不只是風險保障的工具，更可作為退休規劃的重要一環。台灣人壽提出「退休三本」的概念，協助民眾從不同面向做好準備。第一本是「樂活老本」，建立退休後穩定的現金流，維持生活品質；第二本是「醫療老本」，透過醫療險、重大傷病險及癌症險等保障，降低高額醫療支出的衝擊；第三本則是「長照老本」，提前因應失能、失智及長期照護需求，減輕家庭照顧壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。