第一金證永續投資 連五年獲獎

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
第一金證券第五度獲得永續投資獎，由協理陳彥禎（中）出席領獎。 第一金證券／提供
第一金證券第五度獲得永續投資獎，由協理陳彥禎（中）出席領獎。 第一金證券／提供

第一金證券落實永續投資再獲佳績，獲得第六屆台灣永續投資獎-機構影響力楷模，連續五年獲得肯定。

第一金證券表示，非常榮幸今年再度得獎，顯示公司在永續投資上的努力持續獲得評審肯定，未來將持續以金融業影響力敦促產業重視與落實永續發展，促進投資、產業與社會三贏的正向循環。

第一金證券落實責任投資原則，以永續發展目標（SDGs）為投資核心元素，慎選投資標的，創造長期投資價值，持續強化投資前的評估及投資後的管理機制。

在投資前，首先排除集團之違反永續發展不可投資名單，再檢視標的是否為敏感性產業或坐落環境敏感區，以國內外ESG評分為指標，若綜合評分低於設定標準則排除投資。另外，對於承銷輔導之公司，ESG亦納入接案前檢視項目，協助被輔導公司導入永續發展相關政策及組織，促使重視永續發展以利上市上櫃。

投資後定期檢視被投資標的是否發生不符ESG的情事，與公司溝通要求改善，作為是否持續持有的參考，同時積極與被投資企業進行議合，參與股東會投票均審慎評估議案的合宜性，並檢視公司永續治理情形，決定議案支持與否，透過投票權行使，落實股東行動主義。自2021至2025年，第一金證券每年都獲證交所評選為盡職治理資訊揭露較佳證券商。

第一金證券依循國際永續發展潮流，持續與時俱進深化永續投資作為，配合母公司第一金控（2892）加入碳核算金融聯盟（PCAF）及科學基礎減碳目標倡議（STBi），每年依據PCAF方法學進行投資部位碳盤查，並導入第三方機構確信，另外，投資部位以2040年全球升溫不超過2℃之減碳目標，設定短中長目標，逐步降低投資碳排。

第一金證券以永續經營的理念，擘畫永續藍圖，發揮機構投資人影響力，促進產業界重視並遵循永續發展目標，未來將持續精進、深化永續發展作為，協助達成2050淨零碳排的國家政策。

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