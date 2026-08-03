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外資匯出 新台幣爆量重貶1.46角收32.438元

中央社／ 記者趙敏雅台北3日電
新台幣爆量貶值，盤中一度重挫近2角。聯合報系資料照
新台幣爆量貶值，盤中一度重挫近2角。聯合報系資料照

台股今天震盪收高，上漲266.66點，不過外資匯出力道大，新台幣爆量貶值，盤中一度重挫近2角，最低觸及32.49元，收盤收在32.438元，重貶1.46角，台北及元太外匯市場總成交金額爆出39.2億美元的巨量。

台股今天開低走高，早盤一度下跌逾300點，隨後在聯發科、日月光投控、創意等電子股走強帶動下震盪翻紅，盤中最高上漲逾600點，終場收在43386.41點，上漲266.66點。三大法人合計賣超台股新台幣187.76億元，其中外資由買轉賣，提款台股191.91億元。

新台幣兌美元今天以32.26元開盤，在美元指數走弱下，早盤一度升抵32.21元，隨著外資加大匯出，新台幣由升轉貶，午後貶勢洶洶，最低至32.49元，尾盤貶幅略為收斂。

外匯交易員直言，今天外資匯出力道增強，匯價一路走貶，盤中貶至32.49元，為近期波段低點，吸引出口商積極進場拋匯，雙向力道同步湧現，使匯市成交量明顯放大；央行盤中僅提供流動性，尾盤略作調節。

外匯交易員指出，美國、日本政府證實出手干預支撐日圓，有助短線壓抑美元指數、提振亞洲貨幣，但對新台幣影響有限，新台幣走勢仍以資金面為主，關鍵仍在外資動向及外資股利匯出需求，新台幣近期走勢仍震盪偏弱，不排除測試32.6元關卡。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.34%，主要亞幣升貶互見，日圓強漲2.18%、韓元升0.16%、新加坡幣升0.03%；人民幣小貶0.08%、新台幣貶0.45%。

台幣 新台幣 外資

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