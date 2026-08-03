外資匯出 新台幣爆量重貶1.46角收32.438元

財政部為首的公股陣營在5月底取得國票金經營權之後，接踵而來的最大問題是薪酬的「一國兩制」，與原本的八大公股金控、銀行南轅北轍。據了解，此事已驚動到決策高層，認為就算現階段不能一步到位和八大公股行庫全面「對齊」，最起碼也應該要有薪酬改革的作為，不能完全不動，「不能使國票金變相成為公股體系的『肥缺』」。

2026-08-03 15:38