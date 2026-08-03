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星展銀行培力社企成長 攜手擴大社會影響力

經濟日報／ 撰文／林春旭
2026年「星展基金會卓越影響力論壇」首場選在台灣舉辦，星展基金會負責人魏洪英、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、中研院院長陳建仁等各界社創菁英齊聚交流，共同關注高齡化議題。圖／星展銀行（台灣）提供
2026年「星展基金會卓越影響力論壇」首場選在台灣舉辦，星展基金會負責人魏洪英、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、中研院院長陳建仁等各界社創菁英齊聚交流，共同關注高齡化議題。圖／星展銀行（台灣）提供

十六年前，「社會企業」對多數台灣人而言，還是一個陌生的名詞。談起做公益，多數人想到的是捐款、贊助與資源挹注；很少有人相信，一門生意，也可以成為解決社會問題的方法。

當時，星展在台灣的規模不大，在公益領域難以和大型金控比拚資源。星展銀行重新思考：企業做好事，一定只能用捐錢的方式嗎？

「做好事可以賺錢，而賺到的錢，又可以做更多好事。」星展銀行（台灣）集團行銷暨傳訊處處長蘇怡文說，這句話顛覆了許多人對公益的想像，也為星展後續的方向指路。

如今，「社會企業」已成為台灣創新的重要力量，而星展也一路陪伴這股力量成長，今年更榮獲2026年第三屆聯經人文企業獎「社會關懷卓越獎」。蘇怡文說，「我們希望所支持的對象，能夠永續經營，讓每一分投入，都能發揮更大的社會價值與影響力。」

從倡議、培育到整合 串起台灣社企生態圈

「社會企業需要時間成長，影響力也需要時間累積。」蘇怡文說。

一個好的理念，往往從小處萌芽，可能只是一個產品、一項服務，或一個還不被理解的商業模式，需要在最艱難的成長階段，被穩穩扶一把。

星展支持社會企業非一次性的資源投入，而是透過倡議（Advocate）、培育（Catalyse）與整合（Integrate）三個面向，持續陪伴台灣社會企業長大。

在「倡議」方面，星展在大眾尚不知社會企業時，就已開始透過論壇、講座與跨界交流，扮演推廣者的角色。自2018年起，連續七年共同策劃「亞太社會創新高峰會」；2024年更在亞太六個主要營運市場推出「星展基金會卓越影響力論壇」，集結各國優秀社創人士、政經企業領袖與影響力投資人，倡議企業在追求營利的同時，也能創造正向影響力。2025年10月，星展更成為全球最大規模的社企盛事「SEWF社會企業世界論壇」在台灣的主要策動者之一。

在「培育」方面，自2014年成立星展基金會，透過「星展基金會獎勵金計畫」，挹注資金與培育資源，支持具有潛力的社會企業及中小企業擴大規模。在成立十週年之際，更推出「星展卓越影響力大獎」，提供最高100萬新幣，約2,400萬新台幣的獎勵金，支持能回應重大社會議題的創新解方。

除了資金，星展也提供能力建構、專業導師、銀行資源與國際交流機會，陪伴團隊跨過成長路上的每一道關卡。

截至目前，台灣已有43家社會企業獲得星展基金會獎勵金支持，包括鮮乳坊、綠藤生機、茶籽堂、銀色大門、DOMI綠然、多扶旅行社等。他們照顧土地、照顧長者、照顧弱勢，也照顧社會還來不及好好回應的需求。

隨著星展在台灣持續成長，能串聯的資源也越來越多。星展運用金融平台的優勢，做到「整合」員工、客戶、合作夥伴與社會創新組織，讓社會企業有機會接觸更大的商業生態系，邀請更多人一起參與改變。

星展以專業培力社會企業

「我們最在意的是，他們是不是真的在解決一個社會問題。」蘇怡文說，無論是星展基金會獎勵金，或是卓越影響力大獎等，星展在決定投入資源、選擇長期陪伴的夥伴前，都會經過非常嚴謹的審視：提案能否回應明確的社會需求？解決方案是否具有創新性？團隊是否具備執行能力，把影響力持續做大？

當企業開始成長，真正複雜的問題才會一一浮現：組織制度如何建立？人才如何管理？財務如何規劃？品牌如何被更多人理解？合約、法務、營運風險又該如何處理？

這些問題，星展都有專業的人可以幫忙，從人資、法務、財務到品牌，動員所有部門，把銀行裡不同領域的專業帶進社企現場。就連星展銀行（台灣）總經理也曾親自投入導師行列，陪伴社企面對不同成長階段的挑戰。

此外，自2024年起，星展應誠致教育基金會董事長、School 28校長李吉仁之邀，加入支持「School 28社會創新人才學校」計畫，透過半年的核心課程、專案實習與職涯導師制度，培育社企所需要的「二把手」，讓社創領域加入更多新血，也讓好的組織能走得更穩。

深植企業志工文化 以人文精神迎向超高齡社會

除了有專業志工擔任企業導師，還有更多志工走入地方。在星展，「志工」不是額外工作，而是企業文化的一部分，公司提供志工假，也建立內部志工平台，讓同仁依照興趣選擇服務項目，從陪伴失智長者、偏鄉理財教育，到濕地保育與公益活動支援等，每個人都能找到屬於自己的方式。

像是在華山基金會的愛心天使站裡，有人選擇陪伴獨居長者聊天，有人為長者編織毛帽，或是手作義賣商品；也有同事前往南投原住民小學，教他們金融、理財教育。

台灣正式邁入超高齡社會，星展更進一步將「高齡化」列為重點關注議題，包括照顧、健康、財務與社會參與等，希望透過社企支持、志工參與以及跨界倡議，串聯更多資源，帶動更多人一起面對這個挑戰，共同尋找能回應高齡社會需求的新方法。

蘇怡文分享自己參訪揚生慈善基金會的經驗。她看見一群長輩正在跳格子，看似簡單的遊戲，其實結合了平衡力、記憶力與認知訓練。現場像一所長者學校，有學習課程，也可交誼。她深刻感受到，「我們不該到臥床那一刻才來談照顧，而是提前準備，延長自主生活健康的時間。」讓每個人都能及早準備老後生活，在人生的不同階段，持續保有自主、連結與生活品質。

從多年前支持社會企業萌芽，到今天串聯亞洲社會創新生態圈，星展堅信商業可以成為改變社會的力量。面對下一階段高齡化議題，星展也希望與更多社企及創新夥伴一起，把挑戰轉化為機會，讓好的解方被看見、被支持，真正走進需要的人身邊。

星展建立內部志工平台，讓每個員工找到適合自己回饋社會的方式。圖／星展銀行（台灣）提供
星展建立內部志工平台，讓每個員工找到適合自己回饋社會的方式。圖／星展銀行（台灣）提供

支持「School 28社會創新人才學校」，培育營運、管理、品牌與財務專業人才進入社企現場，為好解方挹注續航力。圖／星展銀行（台灣）提供
支持「School 28社會創新人才學校」，培育營運、管理、品牌與財務專業人才進入社企現場，為好解方挹注續航力。圖／星展銀行（台灣）提供

兩度贏得星展獎勵金的「鮮乳坊」，從三人團隊成長到百人企業，已成為「優質鮮乳」的代名詞。圖／星展銀行（台灣）提供
兩度贏得星展獎勵金的「鮮乳坊」，從三人團隊成長到百人企業，已成為「優質鮮乳」的代名詞。圖／星展銀行（台灣）提供

星展銀行 社企 金控

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