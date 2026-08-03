AI開始接手你的錢包 57%台灣人願授權AI當購物管家

消費者已漸漸習慣使用AI協助完成任務，根據萬事達卡2026台灣民眾AI使用消費習慣調查顯示，近七成台灣民眾至少每周使用一次AI助理，最常使用的AI為ChatGPT與Gemini。

有38%民眾表示曾於購物決策中參考AI的建議，顯示台灣民眾消費決策模式已受AI影響而改變，願意將購物關鍵決策授權給AI，依照個人偏好與預算直接協助購物。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，AI智慧商務支付 （Agentic Commerce）已是現在進行式，萬事達卡調查顯示57%民眾準備好讓AI擔任購物管家，願意授權代理式AI依照其設定的偏好與預算，自動搜尋商品並在用戶確認後完成購買，期待能透過AI提升購物效率與協助精明消費。

此外，有超過六成民眾願意將旅遊行程的規劃與支付交給AI執行。有近半數受訪者明確表示，只有在生物辨識驗證、交易即時通知與確保真實卡號不外流的加密機制等安全防護同時到位，才願意將支付決策交給AI，顯示在享受AI帶來的便利外，民眾更在意代理式AI交易的安全性。

萬事達卡調查顯示，在有使用AI的民眾願意授權代理式AI進行的消費類型中，以日常消耗品（65%）最高，住宿預訂（46%）與機票（42%）居次。

台灣民眾傾向先嘗試單價低、重複性高的例行採買，然後再延伸到旅遊等較複雜的消費，同時也有逾五成民眾希望代理式AI主動提醒優惠檔期。

調查同時指出，使用AI的民眾中，有75%民眾更期待代理式AI可以自動整合折扣碼與優惠，直接給出最划算的購物方案。