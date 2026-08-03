快訊

分科錄取門檻下修！台大醫不採英文「估這級分可上」 理工、醫學系降5至7級分

證交所宣布調整處置新機制！天數減半、撮合改2分鐘 8月10日上路

台糖沒有義務通報致癌油？高檢署主任：通報是法律明定的義務

聽新聞
0:00 / 0:00

AI開始接手你的錢包 57%台灣人願授權AI當購物管家

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
萬事達卡調查，近六成民眾準備好讓AI當購物管家。圖／萬事達卡提供
萬事達卡調查，近六成民眾準備好讓AI當購物管家。圖／萬事達卡提供

消費者已漸漸習慣使用AI協助完成任務，根據萬事達卡2026台灣民眾AI使用消費習慣調查顯示，近七成台灣民眾至少每周使用一次AI助理，最常使用的AI為ChatGPT與Gemini。

有38%民眾表示曾於購物決策中參考AI的建議，顯示台灣民眾消費決策模式已受AI影響而改變，願意將購物關鍵決策授權給AI，依照個人偏好與預算直接協助購物。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，AI智慧商務支付 （Agentic Commerce）已是現在進行式，萬事達卡調查顯示57%民眾準備好讓AI擔任購物管家，願意授權代理式AI依照其設定的偏好與預算，自動搜尋商品並在用戶確認後完成購買，期待能透過AI提升購物效率與協助精明消費。

此外，有超過六成民眾願意將旅遊行程的規劃與支付交給AI執行。有近半數受訪者明確表示，只有在生物辨識驗證、交易即時通知與確保真實卡號不外流的加密機制等安全防護同時到位，才願意將支付決策交給AI，顯示在享受AI帶來的便利外，民眾更在意代理式AI交易的安全性。

萬事達卡調查顯示，在有使用AI的民眾願意授權代理式AI進行的消費類型中，以日常消耗品（65%）最高，住宿預訂（46%）與機票（42%）居次。

台灣民眾傾向先嘗試單價低、重複性高的例行採買，然後再延伸到旅遊等較複雜的消費，同時也有逾五成民眾希望代理式AI主動提醒優惠檔期。

調查同時指出，使用AI的民眾中，有75%民眾更期待代理式AI可以自動整合折扣碼與優惠，直接給出最划算的購物方案。

錢包 購物 AI

延伸閱讀

娛樂、網購、AI創作一次包辦！玉山U Bear「最強數位應援卡」來了！新卡申辦指定五大通路最高20%現金回饋

下一代AI戰場／AI治理激辯 變成政治議題

AI職缺年增近43% 企業徵才從「會用工具」轉向解題能力

下一代AI戰場／「超越工業革命」 美中競逐AGI

相關新聞

AI開始接手你的錢包 57%台灣人願授權AI當購物管家

消費者已漸漸習慣使用AI協助完成任務，根據萬事達卡2026台灣民眾AI使用消費習慣調查顯示，近七成台灣民眾至少每周使用一次AI助理，最常使用的AI為ChatGPT與Gemini。

不讓國票金成為公股體系肥缺 決策高層要求財部推動三巨頭薪酬改革

財政部為首的公股陣營在5月底取得國票金經營權之後，接踵而來的最大問題是薪酬的「一國兩制」，與原本的八大公股金控、銀行南轅北轍。據了解，此事已驚動到決策高層，認為就算現階段不能一步到位和八大公股行庫全面「對齊」，最起碼也應該要有薪酬改革的作為，不能完全不動，「不能使國票金變相成為公股體系的『肥缺』」。

市場震盪 資金何處去？LINE Bank口袋帳戶活存1.5%限額提高至3,000萬

面對全球、台灣金融市場波動劇烈，資金配置成為民眾理財重要課題。LINE Bank（連線商業銀行）3日宣布旗下廣受客戶歡迎的「口袋帳戶」再升級，除維持新台幣活期存款年利率1.5%外，更將存款額度大幅提高至3,000萬元，提供客戶兼顧高利儲蓄與保持靈活性的資金停泊選擇。LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank持續觀察到資金規模較大的客戶對於額度擴增的需求，因此進一步調高上限，協助客戶在市場震盪期間提升資金管理效率。

兆基前董座轉投資出包 銀行團回應了

兆基屋管前董事長李建成轉投資的事業，傳出周轉不靈，被債權人找上門，由於李建成原本也是兆基屋管董事長，外界擔心兆基的銀行團聯貸案也受牽連。

美日聯手干預帶動日圓走升 專家：日圓走勢關鍵是日銀態度

美國和日本聯手干預匯市，阻貶日圓，日圓兌美元匯率從163日圓兌換1美元附近價位，今天升至156日圓。行政院前副院長、現任中研院研究員施俊吉表示，美國已經公開宣布與日本聯合干預日圓匯率，所以今天日圓強勢升值，但是日本如果仍然忌諱升息，好景能維持多久不妨存疑。

全支付擴大國旅支付版圖 攜易遊網、山隆加油站搶商機

全支付3日宣布，自8月起全面擴大國民旅遊生態圈支付場景，正式上線「易遊網」、「山隆加油站」以及「國家森林遊樂區」。全支付整合行動支付服務，完整串聯國旅從出發前規劃、行程中移動至目的地深度體驗的三大關鍵情境，並搭配多重優惠，打造便利實惠的一站式國旅消費體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。