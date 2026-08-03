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台灣大升級海外旅平險 新增法定傳染病與水陸交通延誤保障

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）觀察，暑假出國看演唱會「追星」、造訪海外主題樂園蔚為風潮，但旅遊旺季適逢颱風活躍季節，搶到手的門票與行程可能瞬間泡湯。台灣大指出，「大哥保你放心」攜手富邦產險推出期間限定海外旅平險，於旅遊不便險新增演唱會、主題樂園等特定票券取消補償，以及水陸公共交通工具延誤保障，海外突發疾病保障同步擴及法定傳染病；民眾最晚可於出國前1小時透過台灣大哥大App完成線上投保，保費併入電信帳單，出發前一站完成國際漫遊與旅遊保障準備。

「大哥保你放心」觀察，夏季為旅平險投保高峰，2025年第3季海外旅平險投保件數季增約8%，其中約三成旅客習慣於出發前1至3天才完成線上投保，顯示不少民眾仍將旅遊保障留到行前最後階段。

事實上，許多旅客規劃海外旅行時，往往優先安排機票、住宿及國際漫遊，直到接近出發才想起投保。台灣大提醒，旅平險除提供意外身故及失能保障外，更重要的是海外突發疾病與傷害醫療保障；旅遊不便險則可協助分擔班機延誤、旅程取消、旅程更改、行李延誤或損失等額外支出。尤其暑假正值旅遊旺季與颱風季，建議民眾於確認行程後即盡早完成投保，將保障規劃納入行前準備，避免事故已發生或已可預見時影響相關保障。

台灣大電信金融副總經理吳建頤表示，民眾出國前往往需要分別處理機票、行程、國際漫遊與旅遊保障，不僅流程分散，也容易因時間緊迫而忽略保障規劃。「大哥保你放心」將台灣大會員服務與富邦產險旅平險整合於台灣大哥大App，用戶無須額外記得投保帳號密碼，會員最晚可於出國前1小時完成線上投保，可快速帶入資料、最快3分鐘完成投保，並將保費併入電信帳單繳納，讓國際漫遊與旅平險能在同一服務流程中完成。台灣大希望透過更直覺、便利的使用體驗，降低民眾出國前的準備門檻，也鼓勵旅客將保障規劃提前納入行前清單，讓旅客從網路連線到旅遊保障都能一次到位、安心出發。

台灣大指出，今年4月起，海外旅行不便險新制正式上路，在投保張數受限下，旅客更重視保障內容是否符合自身需求。有別於過去旅平險多以高額身故保障為主要訴求，本次期間限定方案將保障重心轉向更貼近旅遊實際需求的海外醫療保障：除法定傳染病外，並提供門診、急診及返國住院醫療保障，亦納入最高6萬美元國際SOS海外緊急救援服務，提供住院醫療費用代墊、緊急醫療轉送及返國等協助，讓旅客在海外突發狀況發生時，不僅能獲得理賠，更能即時取得醫療支援。

旅遊不便險部分，台灣大表示，除涵蓋班機延誤、行李延誤、旅程取消等旅客最常見的旅遊不便保障，亦新增水陸公共交通工具延誤保障，以及演唱會、主題樂園等特定票券取消補償，讓追星族與親子旅客在行程生變時，多一層緩衝保障，協助旅客降低因為旅程異動帶來的額外支出。

旅平險 法定傳染病 台灣大

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