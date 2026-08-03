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華南銀行第七屆小小體操營 熱血翻滾點燃體操夢想

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南銀行第七屆「小小體操營」圓滿落幕，熱血翻滾、點燃體操夢想。圖／華南銀行提供
華南銀行第七屆「小小體操營」圓滿落幕，熱血翻滾、點燃體操夢想。圖／華南銀行提供

華南銀行主辦、深受家長與小朋友們熱烈支持的第七屆「小小體操營」，分別於高雄國家訓練中心及臺北市立大同高中接力舉行，2日於台北市立大同高中圓滿落幕。

四場活動共吸引上百位學員共襄盛舉，除邀請具體操訓練經驗的體操小選手參與專業場次外，另無體操經驗的國小學員也可參加一般場次，近距離感受體操運動魅力，活動每年一開放報名即秒殺額滿，每年都成為家長間高詢問度的兒童暑期體驗活動。

本屆小小體操營課程仍是由國家級教練團親自操刀安排，透過暖身律動、基礎體操技巧、翻滾訓練及團隊合作挑戰等多元內容，循序漸進引導孩子建立身體控制能力與協調性，並將今年主題「感受脈動、搖滾呼吸」融入課程設計，鼓勵學員透過呼吸，感受運動帶來的能量，在每一次跳躍與翻滾中培養自信與勇氣，展現永不放棄的韌性，用熱血體操精神搖滾全場，為今年夏天留下最難忘的精彩回憶。

小小體操營自開辦以來，累計已有上千名學員參與，許多學員更在參加營隊後也持續投入訓練，例如第二屆的參與學員鄭丞佑曾於亞洲競技體操錦標賽青少年組、全中運皆獲得佳績。

總教練林育信表示，華南銀行小小體操營就是希望透過營隊寓教於樂的教學方式，讓更多孩子認識體操、喜歡體操，進一步養成規律運動的習慣，更能發掘臺灣體操界優秀種子，注入更多新生力量，看見許多曾經參與營隊的孩子持續投入體操訓練，甚至站上國際舞臺，這正是推廣基層體操最大的意義。

華南銀行長期深耕基層體育，除持續舉辦小小體操營外，也積極投入棒球、足球、籃球、拔河等運動發展，提供選手訓練資源、競賽支持及專業金融服務，陪伴運動員安心追夢。

今年第七屆小小體操營圓滿完成，不僅為孩子留下珍貴的成長回憶，也再次展現企業支持體育、培育人才的承諾。未來，華南銀行將持續秉持回饋社會與永續發展的理念，攜手教練團隊及體育界推廣基層運動，讓更多孩子因運動而建立自信、因持續訓練而愛上體操，在每一次律動與呼吸之間，勇於接受挑戰，累積迎向夢想的力量。

華南銀行第七屆小小體操營活動於高雄及臺北兩地接力舉行，於台北市立大同高中圓滿落幕。圖／華南銀行提供
華南銀行第七屆小小體操營活動於高雄及臺北兩地接力舉行，於台北市立大同高中圓滿落幕。圖／華南銀行提供

華南銀行 夢想 運動

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