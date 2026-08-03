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看好新莊龜山發展潛力！北富銀迴龍分行開幕 商金財管並進

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台北富邦銀行迴龍分行3日開幕，北富銀副董事長韓蔚廷（前排中）、總經理郭倍廷（前排左三）親臨剪綵，將結合企業金融與財富管理，提供在地企業與鄉親更便利專業的金融服務。圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行迴龍分行3日開幕，北富銀副董事長韓蔚廷（前排中）、總經理郭倍廷（前排左三）親臨剪綵，將結合企業金融與財富管理，提供在地企業與鄉親更便利專業的金融服務。圖／台北富邦銀行提供

近年隨著交通建設推進、產業轉型升級及大型開發案陸續展開，新莊與龜山交界地區逐漸發展成兼具產業聚落與居住機能的重要生活圈。因應區域中日益多元的金融服務需求，台北富邦銀行於新北市新莊區設立「迴龍分行」，3日正式開幕，將結合企業金融與財富管理，提供在地企業與鄰里鄉親更便利、專業的金融服務。

北富銀表示，迴龍地區位處新北市與桃園市交界，是捷運中和新蘆線、未來萬大樹林線與桃園棕線交會的核心交通樞紐。近年隨著土地轉型活化、鄰近塭仔圳重劃區開發推進，加上周邊電子零組件、精密機械與相關供應鏈轉型升級，已從傳統產業聚落發展為兼具商業活力與居住機能的重要區域，人口及金融需求持續成長，發展前景可期。

看好此地區長期發展優勢，迴龍分行將以「商金共營、財管並進」為策略，積極服務在地企業與民眾，除提供存匯、授信、營運資金規劃及員工薪轉等多元金融服務外，也將結合富邦金控資源，協助企業主與家庭客戶完善保險保障、退休規劃、投資理財及資產傳承等各項規畫，滿足企業營運、家庭理財及資產配置上的金融需求。

秉持在地經營精神，迴龍分行除致力服務新莊與龜山地區客戶外，亦將積極參與地方公益、推動產學交流與商圈合作，協助深化社區與企業間的互動，攜手支持區域產業及生活圈發展，為地方創造更多價值。

北富銀 中和新蘆線 富邦

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