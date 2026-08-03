印尼盃金融素養挑戰賽冠軍出爐 北富銀、One-Forty推動移工金融培力

為協助移工提升金融識能與自主使用金融服務能力，台北富邦銀行攜手台灣四十分之一移工教育文化協會（One-Forty）舉辦全台首屆印尼盃「金融素養挑戰賽」，2日於桂林分行舉行第二階段實體賽，由第一階段線上賽優勝者及One-Forty「移工人生學校」績優學生同場競技，透過金融知識、中文應用與實境任務挑戰一同角逐「金融知識王」殊榮。

北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛表示，「看懂教材只是金融賦能的起點，真正的金融可近性，是讓每位移工朋友都能安心走進銀行，有信心且安全地使用金融服務。」此次活動寓教於樂的競賽方式，將知識學習與實際應用結合，一方面協助移工朋友建立在台生活所需的金融知能與自信，更安心地融入在地社會，同時也希望當他們在面對金融服務與詐騙風險時做出正確判斷，提升個人金融安全意識，共同營造更安全的金融環境。

北富銀與One-Forty於今年6月舉辦印尼盃「金融素養挑戰賽」，第一階段「線上金融挑戰賽」提供免費印尼語金融學習素材，內容涵蓋日常金錢管理、金融防詐、金融權益及銀行服務等實用資訊，並透過遊戲化學習與線上闖關機制，提升學習參與度。活動推出後獲得熱烈回響，累計觸及超過16萬人次，上千位印尼移工完成線上挑戰，體現移工族群對金融教育與金融安全的高度關注。

進入第二階段「銀行任務實體挑戰賽」後，考驗的不再只是記憶力，而是如何將學習成果轉化為實際能力。參賽者先透過暖身課程快速複習重點內容，隨後展開緊張刺激的快問快答競賽。每位參賽者都是從線上賽及移工人生學校中脫穎而出的優秀學員，面對銀行常用中文、開戶流程及金融知識題目反應迅速，現場搶答氣氛熱烈，競爭十分激烈。

緊接著登場的是結合分行情境的實境闖關競賽。由台北富邦銀行行員擔任關主，參賽者必須依序完成櫃台服務流程、多語ATM操作及開戶文件辨識等任務，實際模擬進入銀行後可能遇到的各種情境。相較於紙筆作答，實境挑戰更考驗臨場反應與實際運用能力，不少參賽者明明知道正確答案，面對實際操作時仍難掩緊張神情，現場氣氛既專注又充滿挑戰感，也讓金融知識真正從教材走進生活情境。

經線上與實體闖關積分加總後，最終由Amini奪得首屆印尼盃冠軍，Weedee及Suryani分居二、三名。榮獲冠軍的Amini分享，過去前往銀行辦理業務時，常擔心聽不懂金融用語、準備錯誤文件，或因不熟悉操作流程而按錯ATM功能，透過此次分行導覽與實際闖關，不僅更清楚開戶所需資料，也學會使用印尼語介面完成ATM操作，「以前自己到銀行會有點緊張，現在知道該準備什麼、遇到問題可以怎麼詢問，未來使用銀行服務時會更有信心。」

北富銀長期推動金融友善與公平待客，自2024年起與One-Forty共同投入移工金融培力，陸續推出印尼、越南、泰國及菲律賓等四國語系「防詐精選指引」、「銀行常用服務使用指南」及理財教學影片，並將「富足人生」理財桌遊升級為中文、印尼文雙語版本，透過貼近生活情境的學習設計，協助移工建立正確金融觀念與金融安全意識。2026年更進一步整合多語金融教材、銀行服務資訊、防詐求助管道及線上學習資源，建置四國語系「金融安全工具包」，協助移工取得可信賴、易於理解且可立即運用的金融資訊。

除移工族群外，北富銀亦持續將金融安全教育推廣至更多在台多元族群及生活場域。近年來攜手南洋台灣姊妹會，針對新住民族群進行金融需求調查及金融教育種子教師培訓，協助培育具在地語言與文化優勢的金融教育推廣人才；並與嘉南藥理大學、明志科技大學合作，向國際學生及華語班學生推廣金融防詐觀念。同時，北富銀亦攜手根基營造、豐譽營造等聘僱移工企業，將金融教育帶入移工工作與生活場域，提升金融服務使用能力及風險辨識能力。透過串聯非營利組織、教育機構及企業夥伴，逐步建構跨領域、多面向的金融培力網絡，擴大金融知識及防詐教育的社會影響力。

展望未來，北富銀將持續關注移工、新住民、國際學生等多元族群的金融服務使用經驗，結合金融專業、多語服務及跨界合作夥伴資源，發展更貼近多元族群需求的金融培力模式，提升金融資訊可理解性、金融服務可近性及金融安全防護力，打造更加多元、平等與共融的金融服務環境，擴大金融服務的正向社會影響力。