不讓國票金成為公股體系肥缺 決策高層要求財部推動三巨頭薪酬改革

財政部為首的公股陣營在5月底取得國票金經營權之後，接踵而來的最大問題是薪酬的「一國兩制」，與原本的八大公股金控、銀行南轅北轍。據了解，此事已驚動到決策高層，認為就算現階段不能一步到位和八大公股行庫全面「對齊」，最起碼也應該要有薪酬改革的作為，不能完全不動，「不能使國票金變相成為公股體系的『肥缺』」。

雖然外界持續關注國票金的「副董事長」薪水，不過一位綠營人士坦言，不只副董事長，國票金的公股董事長、總經理的薪水，既然已由公股來主導經營權，就該比照現階段公股股權管理的制度。包括近來陸續有一銀的退休高階經理人將轉戰國票金，綠營內部也覺得這種公股退休主管到國票金上班之後，薪水馬上翻好幾倍的現象也很奇怪。

另一位公股人士指出，財政部已訂定「財政部派任或推薦至公股民營事業及其轉投資事業之董事長總經理薪資標準規範」，管理所有公股董事長、總經理的薪酬水準。而依照這個規範，只要是財政部有任命權的，不論是否財政部直接投資，或由公股金控，或公股銀行轉投資的事業機構都一體適用。尤其該規範已載明「公股民營事業」，這代表已由財政部取得經營主導權的國票金，不能成為例外，要依公股股權管理的規定來作。

以2025年底的年報揭露，當時國票金控董事長魏啟林、副董事長何志強、總經理陳冠舟各領2622萬元、2030萬元、1918萬元，而當時的國票證券董事長王祥文、總經理張育綺、以及國際票券總經理徐啟誠，一年薪酬各在2100萬至3000萬元、1000萬元至1500萬元、1500萬元至3000萬元之間，在國票金未執行薪酬改革之下，金控的公股董事長張兆順與總經理吳瑛，以及甫從一銀轉戰來的國際票券總經理甘美珠，都以上述的行情來領薪。

對照現在的財政部旗下八大公股金控、銀行的董事長、總經理薪水，多數不到600萬元，導致同樣是公股體系，薪水卻「兩樣情」。尤其公股金控、銀行家大業大、管理工作更為吃重，薪水卻只有國票金的三分之一不到，因此決策高層注意到此事。

另一位綠營人士說，「董事長才是最高的天花板」。若依照上述的董事長、副董事長、總經理的薪水來看，董事長年薪2622萬、副董事長2030萬、總經理1918萬元，這位綠營人士直言，董事長薪水砍了，其他副董、總經理也就跟著降下來，「最起碼『三巨頭』的薪水一定要動」。