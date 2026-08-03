快訊

中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

瘋狂台股／35歲C小姐借千萬開槓桿炒股 一度莫名奇妙賺到200萬 千點來回震盪陷入追繳危機

聽新聞
0:00 / 0:00

市場震盪 資金何處去？LINE Bank口袋帳戶活存1.5%限額提高至3,000萬

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

面對全球、台灣金融市場波動劇烈，資金配置成為民眾理財重要課題。LINE Bank（連線商業銀行）3日宣布旗下廣受客戶歡迎的「口袋帳戶」再升級，除維持新台幣活期存款年利率1.5%外，更將存款額度大幅提高至3,000萬元，提供客戶兼顧高利儲蓄與保持靈活性的資金停泊選擇。LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank持續觀察到資金規模較大的客戶對於額度擴增的需求，因此進一步調高上限，協助客戶在市場震盪期間提升資金管理效率。

LINE Bank表示，「口袋帳戶」最大的特色在於免綁約、活存資金「隨存隨取」。對投資族而言，當市場短期震盪或等待布局時機時，可將資金暫時停泊於「口袋帳戶」，在觀望期間持續享有1.5%活存利率，待市場出現理想買點時，即可快速運用資金，把握投資機會。具有新台幣高利活存特色的「口袋帳戶」，是客戶手中最助力「進可攻、退可守」的一項儲蓄方案。

除了投資用途外，「口袋帳戶」也適合作為日常生活，或緊急備用金的儲蓄帳戶，讓客戶依照不同人生目標靈活管理資金，享有穩定利息收益。「口袋帳戶」存入與提領資產操作簡單，只要一隻手機皆能線上輕鬆處理，為客戶打造更靈活自主的金融服務體驗。

LINE 市場 帳戶

延伸閱讀

亞資中心一週年新契機 北富銀打造高資產客群財富整合新典範

澳洲央行總裁放鷹！國銀推新一波「澳幣」定存 年利率上看10%

媽媽生前把4千多萬分存子女帳戶 過世後算誰的？法院揭認定關鍵

壽險投資不動產 衝上1.7兆

相關新聞

兆基前董座轉投資出包 銀行團回應了

兆基屋管前董事長李建成轉投資的事業，傳出周轉不靈，被債權人找上門，由於李建成原本也是兆基屋管董事長，外界擔心兆基的銀行團聯貸案也受牽連。

不讓國票金成為公股體系肥缺 決策高層要求財部推動三巨頭薪酬改革

財政部為首的公股陣營在5月底取得國票金經營權之後，接踵而來的最大問題是薪酬的「一國兩制」，與原本的八大公股金控、銀行南轅北轍。據了解，此事已驚動到決策高層，認為就算現階段不能一步到位和八大公股行庫全面「對齊」，最起碼也應該要有薪酬改革的作為，不能完全不動，「不能使國票金變相成為公股體系的『肥缺』」。

市場震盪 資金何處去？LINE Bank口袋帳戶活存1.5%限額提高至3,000萬

面對全球、台灣金融市場波動劇烈，資金配置成為民眾理財重要課題。LINE Bank（連線商業銀行）3日宣布旗下廣受客戶歡迎的「口袋帳戶」再升級，除維持新台幣活期存款年利率1.5%外，更將存款額度大幅提高至3,000萬元，提供客戶兼顧高利儲蓄與保持靈活性的資金停泊選擇。LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank持續觀察到資金規模較大的客戶對於額度擴增的需求，因此進一步調高上限，協助客戶在市場震盪期間提升資金管理效率。

美日聯手干預帶動日圓走升 專家：日圓走勢關鍵是日銀態度

美國和日本聯手干預匯市，阻貶日圓，日圓兌美元匯率從163日圓兌換1美元附近價位，今天升至156日圓。行政院前副院長、現任中研院研究員施俊吉表示，美國已經公開宣布與日本聯合干預日圓匯率，所以今天日圓強勢升值，但是日本如果仍然忌諱升息，好景能維持多久不妨存疑。

全支付擴大國旅支付版圖 攜易遊網、山隆加油站搶商機

全支付3日宣布，自8月起全面擴大國民旅遊生態圈支付場景，正式上線「易遊網」、「山隆加油站」以及「國家森林遊樂區」。全支付整合行動支付服務，完整串聯國旅從出發前規劃、行程中移動至目的地深度體驗的三大關鍵情境，並搭配多重優惠，打造便利實惠的一站式國旅消費體驗。

獨／政大法學院副院長葉啟洲 內定出任金融評議中心董事長

金融消費評議中心董事長將有新人選。據了解，現任的金融消費評議中心董事長杜怡靜由於借調期滿，將在9月歸建返回台北大學，金融圈已傳出黑馬人選，將由政大法學院副院長葉啟洲出任金融評議中心董事長職務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。