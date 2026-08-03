市場震盪 資金何處去？LINE Bank口袋帳戶活存1.5%限額提高至3,000萬

面對全球、台灣金融市場波動劇烈，資金配置成為民眾理財重要課題。LINE Bank（連線商業銀行）3日宣布旗下廣受客戶歡迎的「口袋帳戶」再升級，除維持新台幣活期存款年利率1.5%外，更將存款額度大幅提高至3,000萬元，提供客戶兼顧高利儲蓄與保持靈活性的資金停泊選擇。LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank持續觀察到資金規模較大的客戶對於額度擴增的需求，因此進一步調高上限，協助客戶在市場震盪期間提升資金管理效率。

LINE Bank表示，「口袋帳戶」最大的特色在於免綁約、活存資金「隨存隨取」。對投資族而言，當市場短期震盪或等待布局時機時，可將資金暫時停泊於「口袋帳戶」，在觀望期間持續享有1.5%活存利率，待市場出現理想買點時，即可快速運用資金，把握投資機會。具有新台幣高利活存特色的「口袋帳戶」，是客戶手中最助力「進可攻、退可守」的一項儲蓄方案。

除了投資用途外，「口袋帳戶」也適合作為日常生活，或緊急備用金的儲蓄帳戶，讓客戶依照不同人生目標靈活管理資金，享有穩定利息收益。「口袋帳戶」存入與提領資產操作簡單，只要一隻手機皆能線上輕鬆處理，為客戶打造更靈活自主的金融服務體驗。