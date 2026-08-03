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美日聯手干預帶動日圓走升 專家：日圓走勢關鍵是日銀態度

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
中研院研究院施俊吉表示，今天日圓強勢升值，但是日本如果仍然忌諱升息，好景能維持多久不妨存疑。聯合報系資料照
中研院研究院施俊吉表示，今天日圓強勢升值，但是日本如果仍然忌諱升息，好景能維持多久不妨存疑。聯合報系資料照

美國和日本聯手干預匯市，阻貶日圓，日圓兌美元匯率從163日圓兌換1美元附近價位，今天升至156日圓。行政院前副院長、現任中研院研究員施俊吉表示，美國已經公開宣布與日本聯合干預日圓匯率，所以今天日圓強勢升值，但是日本如果仍然忌諱升息，好景能維持多久不妨存疑。

施俊吉今天在臉書發文表示，美國總統川普與財政部長貝森特皆已證實「美日聯合干預日圓」，相信太陽底下沒有人敢跟美日聯軍作戰，所以日圓升值是鐵定的事。問題是日圓升值的目標區何在？升至目標區後又能維持多久？

他說，日圓升值的目標區，合理的推測是：中間值為1美元兌155日圓。升值的幅度，相較於上周的歷史最低點163.4日圓而言，約在5%左右。

施俊吉指出，這一匯率水準今天上午即已達標，這顯示美日聯合干預已經按照預期觸發了「日圓套利交易平倉」，亦即套利者變現外幣資產，買回日圓，償還日幣貸款，以減輕升值之打擊。這次「有序」的平倉使日圓飛快升值，更維持住日、韓、台三國股市的元氣，阻卻了2024年8月5日的慘相重生。

但施俊吉也提到，升至目標區後能維持多久？ 這是個重要的問題。他說，聯準會上周四宣布利率不變後，日本隨即透過美國紐約聯邦儲備銀行賣美元、買日圓，據估計金額高達528億美元（約8.45兆日圓）。但是日本央行總裁植田和男卻在上周五宣布日本不升息，利率維持在1%不動，不過也事先言明央行會密切注意情勢發展，「不會落於形勢之後（fall behind the curve）」。

施俊吉說，日本央行的消極，使日圓匯率在上周五一天升了又貶，貶了又升，來來回回拉扯不停。這是因爲市場懷疑日本缺乏升息的決心，無法澈底斬斷日圓套利交易的誘因（縮小美日利差），這樣如何支撐日圓的價位？所以「金融時報」周末報導空頭打算放空日圓，目標價位為162日圓，賭日圓會回貶到1美元兌162日圓。

施俊吉表示，現在情況當然不同，因為美國已經公開宣佈與日本聯合干預日圓匯率，所以今天日圓強勢升值，但是日本如果仍然忌諱升息，好景能維持多久不妨存疑。

日圓 日銀

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