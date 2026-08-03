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全支付擴大國旅支付版圖 攜易遊網、山隆加油站搶商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全支付擴大國旅支付版圖 攜易遊網、山隆加油站搶商機。全支付／提供
全支付擴大國旅支付版圖 攜易遊網、山隆加油站搶商機。全支付／提供

全支付3日宣布，自8月起全面擴大國民旅遊生態圈支付場景，正式上線「易遊網」、「山隆加油站」以及「國家森林遊樂區」。全支付整合行動支付服務，完整串聯國旅從出發前規劃、行程中移動至目的地深度體驗的三大關鍵情境，並搭配多重優惠，打造便利實惠的一站式國旅消費體驗。

針對民眾出發前預訂行程與機票飯店的需求，全支付特別攜手線上知名旅遊平台「易遊網」推出週三滿額享3%限定回饋活動。優惠範圍不僅涵蓋國內旅遊，更延伸至機票與國外旅遊相關商品，全面滿足多元化的旅遊規劃需求。

除了行前預約，旅途中移動的便利性同樣關鍵。為慶祝全支付正式進駐山隆加油站，自即日起至2026年10月31日止，凡至「山隆加油站」加油並使用「全支付」付款，即可享有汽油自助加油每公升現折2元、人工加油每公升現折1.8元的專屬折扣。同時，用戶只要於消費前至全支付App完成活動登錄，單筆加滿100元即可再獲得7%全點回饋(每月最高100全點)；新註冊用戶首筆滿百更額外加碼50全點。若進一步連結指定銀行帳戶或信用卡付款，筆筆最高還可再享5%全點回饋(附件二)，優惠層層疊加，為自駕族提供最實質有感的省錢補助。

全支付更將支付情境延伸至深度自然體驗，為響應智慧旅遊與綠色國旅，全支付進一步攜手農業部林業及自然保育署，於轄下13處國家森林遊樂區及相關場域導入電子支付購票服務。民眾於太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、池南及知本等國家森林遊樂區現場售票口，以及烏來台車與太平山蹦蹦車等設施，皆能使用全支付輕鬆購票入園。

全支付

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