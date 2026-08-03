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獨／政大法學院副院長葉啟洲 內定出任金融評議中心董事長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
政大法學院副院長葉啟洲9月將出任金融評議中心董事長。聯合報系資料照
政大法學院副院長葉啟洲9月將出任金融評議中心董事長。聯合報系資料照

金融消費評議中心董事長將有新人選。據了解，現任的金融消費評議中心董事長杜怡靜由於借調期滿，將在9月歸建返回台北大學，金融圈已傳出黑馬人選，將由政大法學院副院長葉啟洲出任金融評議中心董事長職務。

據悉，雖然今年上半年頻頻發生券商系統不穩或當機引發股民下單爭議，但絕大部分在申訴階段已由券商處理完畢，並未進入評議的程序，絕大多數評議中心進入評議程序的案子，仍與醫療險，尤其是實支實付險的理賠糾紛有關，而葉啟洲不僅是政大法學院的副院長，同時也專精保險法，這也是他被青睞作為接替人選的重要原因。

由於金融評議中心需要調處爭議，因此近五任董事長，包括杜怡靜、林志潔、李滿治、林建智、林國全等，都有法學教授背景，杜怡靜也專精民法，可見得出任董座人選本身在法律方面的專業條件受到決策者的高度重視。而金融評議中心有待處理的醫療險糾紛占絕大多數，未來葉啟洲出任評議中心的董事長，也被看好對相關醫療險爭議處理的助益。據指出，金管會已將人選提報行政院，近日內相關人事案可望明朗。

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