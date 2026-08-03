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美股數位金融洗牌 礦商轉型「賣電」變身現金流新寵

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

近期聯準會（Fed）降息預期退潮、比特幣盤整於六萬美元關卡，兩大傳統引擎同步熄火之際，「AI電力短缺」題材異軍突起，成為市場新的支撐力量。法人指出，布局此類資產宜聚焦具實質租約與現金流的電力基建轉型股，並以消費支付龍頭作為組合的穩定核心。

華南永昌未來金融經理人蔣松原分析，本輪行情的背景已轉變，主因通膨動能重燃，且AI基礎建設擴張推升的成本壓力成為新的通膨來源。年初市場憧憬的降息行情，如今已轉為「利率長期偏高」的新常態，對高估值成長股與加密資產形成壓抑。

電力短缺正在改寫礦商的商業模式與評價邏輯。過往礦商收入隨幣價、算力難度與電價劇烈波動，如今將既有的電力容量與機房設施轉租予AI客戶，營運模式轉向十年以上長約的可預期現金流，性質趨近基礎建設資產，是市場給予評價重估的關鍵。惟其轉型仍涉及龐大資本支出與工程執行風險，個股表現分化，宜以嚴選標的、分散配置方式參與。

展望後市，蔣松原認為，AI用電需求的成長曲線才剛開始，電力短缺並非單一季度現象，而是橫跨數年的結構性趨勢；數位金融資產可望沿「電力基建、支付消費、交易平台」的順序輪動。投資人可透過相關ETF一次布局數位金融與電力轉型雙題材，並留意通膨、利率政策與加密監理立法進展，以多元配置控制波動。

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