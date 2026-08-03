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沒人敢跟美日聯軍作戰！施俊吉：日圓好景能維持多久不妨存疑

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

美國總統川普與財政部長貝森特皆已證實「美日聯合干預日圓」，日圓對美元三個交易日狂升8日圓。對此，前行政院副院長、現任中研院兼任研究員施俊吉表示，相信太陽底下沒有人敢跟美日聯軍作戰，所以日圓升值是鐵定的事。但是日本如果仍然忌諱升息，好景能維持多久不妨存疑。

施俊吉發文指出，問題是日圓升值的目標區何在？升至目標區後又能維持多久？日圓升值的目標區，合理的推測是：中間值為1美元兌155日圓。升值的幅度，相較於上週的歷史最低點163.4日圓而言，約在5%左右。

他強調，其實這一匯率水準今天一大早即已達標。這顯示美日聯合干預已經按照預期觸發了「日圓套利交易平倉」。亦即，套利者變現外幣資產，買回日圓，償還日幣貸款，以減輕升值打擊。這次「有序」的平倉使日圓飛快升值，更維持住日、韓、台三國股市的元氣，阻卻了2024年8月5日的慘相重生。

其次，升至目標區後能維持多久是重要的問題。上週四（30日）Fed宣布利率不變後，日本隨即透過美國紐約聯邦儲備銀行賣美元、買日圓，據估計金額高達528億美元（約合日幣8.45兆）。但是日本央行總裁植田和男卻在週五（31日）宣布日本不升息，利率維持在1%不動，不過也事先言明央行會密切注意情勢發展，「不會落於形勢之後（fall behind the curve）」。

施俊吉分析，日本央行的消極，使日圓匯率在上週五一天升了又貶，貶了又升，來來回回拉扯不停。此乃因爲市場懷疑日本缺乏升息的決心，無法澈底斬斷日圓套利交易的誘因（縮小美日利差），這樣如何支撐日圓的價位？所以《金融時報》周末報導空頭打算放空日圓，目標價位為162日圓，賭日圓會回貶到1美元兌162日圓。

他認為，現在情況當然不同，因為美國已經公開宣佈與日本聯合干預日圓匯率，所以今天日圓強勢升值，但是日本如果仍然忌諱升息，好景能維持多久不妨存疑。

日圓 施俊吉 美日

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